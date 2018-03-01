16:11
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Россия обречена на поражения, – Портников

1431 Читати новину українською
Россия обречена на поражение
Россия обречена на поражение / interfax.ru

Украина никогда не победит Российскую Федерацию, пока будет играть по правилам Кремля.

Такое мнение высказал украинский политолог Виталий Портников в статье для "Эспресо".

По его словам, победа Украины в Стокгольмском арбитраже – риск не на зря. Так как теперь Киев знает – у России можно выигрывать и побеждать ее.

Читайте также: Путин заявил, при каких условиях согласится на введение миротворцев ООН на Донбасс

Он добавил, что экс-президент Украины во времена своей власти тоже считал контракт с Россией несправедливым. Но он его использовал как расправу над политическим оппонентом, в частности, Юлией Тимошенко, которую посадили в обмен на скидку от "Газпрома".

Портников отметил, тогдашняя власть даже и думать не могла о судебном иске против "Газпрома" – словно это было какое-то "священное животное".

"Другим священным животным был Путин: даже когда шел суд над Тимошенко, в Киеве делали вид, что это она одна придумала "несправедливый контракт", а Путин, с которым согласовывались условия сделки, ни в чем не участвовал", – пояснил эксперт.

Виталий Портников убежден, что Украина никогда не одолеет Россию, которая владеет огромными ресурсами для подкупа и лжи, пока будет играть по правилам Москвы.

Россия обречена на поражение там, где торжествует закон. Она побеждает только тогда, когда лжет, разрушает и убивает,
– подытожил политолог.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Газовый конфликт Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сегодня, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 60
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1564
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
314
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1109
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 895
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук