Россия обречена на поражения, – Портников

Украина никогда не победит Российскую Федерацию, пока будет играть по правилам Кремля.

Такое мнение высказал украинский политолог Виталий Портников в статье для "Эспресо".

По его словам, победа Украины в Стокгольмском арбитраже – риск не на зря. Так как теперь Киев знает – у России можно выигрывать и побеждать ее.

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Он добавил, что экс-президент Украины во времена своей власти тоже считал контракт с Россией несправедливым. Но он его использовал как расправу над политическим оппонентом, в частности, Юлией Тимошенко, которую посадили в обмен на скидку от "Газпрома".

Портников отметил, тогдашняя власть даже и думать не могла о судебном иске против "Газпрома" – словно это было какое-то "священное животное".

"Другим священным животным был Путин: даже когда шел суд над Тимошенко, в Киеве делали вид, что это она одна придумала "несправедливый контракт", а Путин, с которым согласовывались условия сделки, ни в чем не участвовал", – пояснил эксперт.

Виталий Портников убежден, что Украина никогда не одолеет Россию, которая владеет огромными ресурсами для подкупа и лжи, пока будет играть по правилам Москвы.

Россия обречена на поражение там, где торжествует закон. Она побеждает только тогда, когда лжет, разрушает и убивает,

– подытожил политолог.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.