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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія приречена на поразки, – Портников

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Росія приречена на поразки
Росія приречена на поразки / interfax.ru

Україна ніколи не переможе Російську Федерацію, доки буде грати за правилами Кремля.

Таку думку висловив український політолог Віталій Портников у статті для "Еспресо".

За його словами, перемога України у Стокгольмському арбітражі – ризик не на даремно. Адже тепер Київ знає – у Росії можна вигравати і перемагати її.

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Він додав, що екс-президент України за часів своєї влади теж вважав контракт з Росією несправедливим. Але він його використав як розправу над політичним опонентом, зокрема, Юлією Тимошенко, яку ув’язнили в обмін на знижку від "Газпрому".

Портников зазначив, тодішня влада навіть й думати не могла про судовий позов проти "Газпрому" – немов це була якась "священна тварина".

"Іншою священною твариною був Путін: навіть коли йшов суд над Тимошенко, в Києві вдавали, що це вона одна вигадала "несправедливий контракт", а Путін, з яким узгоджувалися умови угоди, ні в чому не брав участь", – пояснив експерт.

Віталій Портников переконаний, що Україна ніколи не здолає Росію, яка володіє величезними ресурсами для підкупу і брехні, поки буде грати за правилами Москви.

Росія приречена на поразки там, де тріумфує закон. Вона перемагає тільки тоді, коли бреше, руйнує і вбиває,
– підсумував політолог.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Газпром Газовий конфлікт Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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