ГБР якобы задержало микроавтобусы, ехавшие в сторону "Косино" и "Солотвино". Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.
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Что везли через таможню
Микроавтобусы якобы везли через "зеленый коридор" алкоголь и другой товар. По информации журналиста, изъяли видеозаписи с камер пограничников. Вероятно, такую схему воплощали периодически.
Насколько мне известно, то ГБР располагают информацией, что по "Косино" с разрешения таможенников систематически ехал алкоголь из "Дьюти фри",
– написал Глагола.
Теперь должны выяснить, причастны ли таможенники к правонарушению.
Незаконная схема ввоза одежды
- Накануне на Закарпатской таможне обнаружили похожую схему. Следователи ГБР расследовали злоупотребления таможенников. Об этом писало местное издание Karpatnews.
- Вероятно, чиновники таможни наладили механизм, по которому на территорию Украины без уплаты таможенных платежей ввозили одежду и обувь.