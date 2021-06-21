ГБР якобы задержало микроавтобусы, ехавшие в сторону "Косино" и "Солотвино". Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

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Что везли через таможню

Микроавтобусы якобы везли через "зеленый коридор" алкоголь и другой товар. По информации журналиста, изъяли видеозаписи с камер пограничников. Вероятно, такую схему воплощали периодически.

Насколько мне известно, то ГБР располагают информацией, что по "Косино" с разрешения таможенников систематически ехал алкоголь из "Дьюти фри",

– написал Глагола.

Теперь должны выяснить, причастны ли таможенники к правонарушению.

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