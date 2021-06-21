ДБР начебто затримало мікроавтобуси, що їхали у бік "Косино" та "Солотвино". Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Що везли через митницю

Мікроавтобуси нібито везли через "зелений коридор" алкоголь та інший товар. За інформацією журналіста, вилучили відеозаписи із камер прикордонників. Ймовірно, таку схему втілювали періодично.

Наскільки мені відомо, то ДБР мають інформацію, що по "Косино" з дозволу митників систематично їхав алкоголь з "Дюті Фрі",

– написав Глагола.

Тепер мають з'ясувати, чи причетні митники до правопорушення.

Незаконна схема ввезення одягу