По информации издания, директор ГБР Алексей Сухачев 9 февраля рассказал детали о расследовании аварии с Трухиным, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Читайте также Полицейские на допросе не подтвердили, что Трухин предлагал им взятку, – директор ГБР

ГБР сообщило, кто был за рулем авто с Трухиным

Сухачев сообщил, что некоторые камеры видеонаблюдения зафиксировали пребывание за рулем автомобиля человека в красной одежде.

Этим лицом (в красной одежде – 24 канал) оказался Склема Виктор Васильевич,

– уточнил директор Бюро.

Склема является помощником депутата Полтавского городского совета. На сайте "Полтавщина" пишут, что мужчина был помощником депутата Полтавского облсовета от "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова. К слову, Мухтаров тоже был в автомобиле со Склемой и Трухиным в момент аварии.

Напомним, в ведомстве ранее проинформировали, что изучили материалы с видеокамер от Полтавы до Киева. На этих кадрах – то, как передвигалась машина с нардепом Александром Трухиным до места ДТП. Однако на самом участке, где произошла авария, камер наблюдения не было из-за ремонтных работ.

ДТП с участием авто Трухина: последние новости

Машина "слуги народа" Александра Трухина 23 августа 2021 года спровоцировала ДТП под Киевом, в результате которого пострадали 6 человек.

Недавно журналисты "УП" обнародовали запись с бодикамеры полицейского Сергея Петрика, который прибыл первым на вызов после ДТП. На кадрах видно, как нардеп пытается договориться с правоохранителем, скрыться с места аварии, а также вспоминает о Денисе Монастырском.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело в отношении Трухина. Оно касается вероятного предложения взятки правоохранителям. Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.

Патрульного Петрика уже несколько раз вызывали на допрос в ГБР.

К теме – смотрите видео с камер наблюдения на трассе