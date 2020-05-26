ГБР о штурме музея Гончара: Пришли вручить повестку, администрация препятствовала

В Государственном бюро расследований сообщили, что в музей Ивана Гончара правоохранители приехали, чтобы вручить повестку на допрос Петру Порошенко. Однако администрация музея и другие люди стали им препятствовать.

Как штурм музея комментирует ГБР

Пятому президенту Украины Петру Порошенко неоднократно сообщали о вызове на допрос в ГБР, но ни разу не появился, сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканову.

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Из СМИ стало известно, что он (Петр Порошенко – 24 канал) находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове сотрудники ГБР отправились в музей,

– заявила Чиканова.

И добавила, что Порошенко узнал о возможном приезде следователей ГБР. Поэтому оставил в музее свою жену, а сам уехал. Правоохранители передали повестки ей.

В бюро заявляют о препятствиях во вручении повестки

В то же время администрация музея и другие люди препятствовали проведению следственных действий. Поэтому для надлежащего осуществления следствия привлекли спецподразделение ГБР. О каких именно следственных действиях шла речь, спикер не уточнила.

Вероятно, под "другими лицами" имеют в виду депутатов от партии "Европейская Солидарность" (которую возглавляет Петр Порошенко). Ведь они присутствовали на месте происшествия. На их просьбы не выламывать двери представители ГБР ответили, что те "препятствуют следственным действиям".

В ГБР уверяют, что действовали по закону

Чиканова отметила, что действия работники ГБР осуществляли в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом. Кроме того, при исполнении обязанностей спецподразделение "не применяло мер физического воздействия".

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