Новый скандал с Порошенко: почему ГБР взялось за картины политика

Государственное бюро расследований недавно снова вызвало Петра Порошенко на допрос. Только на этот раз уже совсем по другому делу. Она не касается коррупции или превышение полномочий. Речь идет о контрабанде картин известных художников, по которой 5-й президент Украины сейчас проходит как свидетель.

Колекція картин Порошенка

Хоча, здавалося б, де Петро Порошенко, а де картини? І хоч це не дуже відомо широкому загалу, але Петро Олексійович є давнім поціновувачем мистецтва. Про це йдеться в новому відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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У його електронній декларації зазначені колекції картин різних майстрів – від художників епохи класицизму до сучасних імпресіоністів та сюрреалістів. У нього є навіть колекція скульптур.



Петро та Марина Порошенко на виставці своїх картин / Фото пресслужби "Європейської солідарності"

Благо, Петру Олексійовичу є де все це зберігати. Його будинок у елітному селищі Козині під Києвом має площу в майже півтори тисячі квадратних метрів.

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І його зовнішній вигляд часто порівнюють з Білим домом – резиденцією американських президентів. В справжньому Білому домі, як відомо, теж висять картини відомих художників, які становлять культурне надбання народу США.

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Порошенко контрабандист?

Тільки чому ж тоді ДБР викликає Петра Порошенка на допит? Хай би скільки він картин не повісив би у своєму маєтку під Києвом, що тут незаконного? Слідчі Державного бюро розслідувань вважають, що частину своєї колекції картин Петро Олексійович міг вивезти за кордон повз митний контроль, тобто контрабандним шляхом.

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Адже згідно з законом, з України можна вивозити без дозволу лише сувеніри. Якщо йдеться про культурні цінності, зокрема, картини відомих художників, то для цього треба отримувати спеціальний дозвіл Міністерства культури і його пред'являти митниками і прикордонникам.

ДБР вважає, що 43 картини відомих майстрів могли бути вивезені Порошенком без цього дозволу.

Це сталося за кілька місяців до президентських виборів минулого року. Коли перед 5-м президентом всерйоз замаячила перспектива розгромної поразки на тих виборах. І, як наслідок – втрата влади та необхідність відповідати перед законом за участь у масштабних корупційних оборудках, про які ми чимало розповідали в "Праві на правду".

Перед тими виборами Петро Олексійович, відчуваючи, що може втратити крісло президента і пересісти з нього на лаву підсудних, кинувся рятувати все, що у нього є цінного. І виводити це за кордон.

Зокрема, як вважає ДБР, йому вдалося легалізувати та вивести з країни кілька сотень мільйонів доларів. На думку слідчих, це сталося, коли незадовго до виборів Порошенко продав Тігіпку свій завод "Кузня на Рибальському", при цьому, не сплативши податки в Україні. Оскільки, завод хоч і був проданий в Україні, але розрахунки відбувалися між зарубіжними офшорами, відтак, гроші залишилися там, у зарубіжних банках.



Сергій Тігіпко / Фото НВ

До того ж, на думку ДБР, сама угода була фіктивною, адже Тігіпка могли просто попросити зіграти роль покупця, прийнявши на свої рахунки брудні корупційні мільйони, і прокрутити їх через себе. Розрахувавшись ними за завод, з якого перед цим вивели всю нерухомість.

Так, 5-й президент та його компаньйони, на думку ДБР, вивели з України понад 300 мільйонів доларів.

Схожа історія із картинами. Перед виборами їх, на думку слідства, глава держави вивіз з країни в обхід митниці. Благо, Петру Олексійовичу є куди складати такі цінності і за кордоном. Біля іспанського курортного містечка Марбелья його фірма володіє розкішною віллою, яку Порошенко вперто не хоче декларувати.

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Про те, що тодішній президент купує дорогі витвори мистецтва і переправляє їх за кордон, зокрема в Іспанію, раніше розповідав нардеп-втікач Олександр Онищенко. Він близько знає Порошенка і, за його словами, допомагав йому в багатьох тіньових оборудках.

За словами Онищенка, 5-й президент вивіз з України чимало культурних цінностей. А щоб обійти встановлені законом заборони, то для цього начебто використовувалися дипломатичні канали.



Олександр Онищенко / Фото УП

Адже, митники не мають право на ретельну перевірку багажу українських дипломатів. Тим більше, що Міністерство закордонних справ України та вся дипломатична вертикаль була у прямому підпорядкуванні тодішнього президента Петра Порошенка.

Отож, як твердить Онищенко, саме там, на іспанській віллі, 5-й президент облаштовував собі прихисток після поразки на виборах і перевозив туди дорогі витвори мистецтва. Президент, який пакує картини перед виїздом з країни, для нас це не новина, правда? Десь ми вже таке бачили.

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Ба більше, що і Віктор Федорович, і Петро Олексійович обидва є поціновувачами прекрасного. Адже, після втечі Януковича, в Межигір'ї було знайдено список цінних подарунків, які різні можновладці підносили Януковичу з приводу і без.

Серед дарувальників виявився і Петро Порошенко, який подарував Януковичу срібний набір в часи, коли він ще був міністром економіки в уряді Азарова. Обох попередніх президентів також об'єднує те, що досі жоден з них не постав перед судом за масштабні корупційні оборудки. Сподіваємось, це тимчасово.