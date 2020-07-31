Государственное бюро расследований задержало своего следователя вместе с работником полиции. Обоих подозревают в вымогательстве взятки в 80 тысяч долларов. Впрочем, кроме самого задержания, Госбюро отличилось и способом сообщения – с помощью 3D-фото показали процедуру так, как ее видит сотрудник ГБР.

Огромную взятку требовали у гражданского за якобы активизацию уголовного расследования, сообщает Государственное бюро расследований.

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В этой преступной схеме были задействованы трое человек – следователь полтавского теруправления ГБР, оперуполномоченный департамента внутренней безопасности полтавской полиции и гражданское лицо.

Они требовали взятку в 80 тысяч долларов, пообещав, что часть этих денег "занесут" руководству Государственного бюро. За это ГБР должно активизировать расследование против полицейских.

Всех трех подозреваемых задержали, когда они собирались получить "первый транш" из общей суммы – 40 тысяч долларов.