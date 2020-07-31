ДБР за допомогою 3D-фото показало затримання зі спини свого агента
Державне бюро розслідувань затримало свого слідчого разом з працівником поліції. Обох підозрюють у вимаганні хабаря у 80 тисяч доларів. Втім, крім самого затримання, Держбюро відзначилося й способом повідомлення – за допомогою 3D-фото показали процедуру так, як її бачить працівник ДБР.
Величезний хабар вимагали в цивільного за буцімто активізацію кримінального розслідування, повідомляє Державне бюро розслідувань.
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У цій злочинній схемі були задіяні троє осіб – слідчий полтавського теруправління ДБР, оперуповноваженого департаменту внутрішньої безпеки полтавської поліції і цивільна особа.
Вони вимагали хабар у 80 тисяч доларів, пообіцявши, що частину цих грошей "занесуть" керівництву Державного бюро. За це ДБР мало б активізувати розслідування проти поліцейських.
Усіх трьох підозрюваних затримали, коли вони збиралися отримати "перший транш" з загальної суми – 40 тисяч доларів.