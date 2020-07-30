Трьох колишніх посадовців ЗСУ затримали за підозрою у зловживаннях під час облаштування військового полігону "Широкий лан". Крім них, затримано також бенефіціара та директора ТОВ. Сума зловживань оцінюється у 37 мільйонів гривень.

У результаті спільної операції НАБУ та САП, що відбулася 30 липня підозру оголосили 5 людям, повідомляє є пресслужба НАБУ. Серед них тодішні посадовці:

начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України;

начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного КЕУ ЗСУ;

начальник відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ;

бенефіціар ТОВ;

директор ТОВ.

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За службове підроблення експосадовцям загрожує штраф 4250 гривень або позбавлення волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади. За привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем – загрожує позбавлення волі на 7 – 12 років з позбавленням права обіймати певні посади і конфіскацією майна. Детективи встановлюють й інших можливих учасників події.

Згідно з матеріалами слідства, представники приватного товариства за допомогою військових отримали 37 мільйонів гривень за роботи, які так і не виконали. Роботи повинні були стосуватися облаштування польового табору "Широкий лан" у селі Улянівка Миколаївської області.

У повідомленні також йдеться про те, що розслідуванням цієї справи НАБУ та САП займаються ще з листопада 2019 року. До цього справою займалося Державне бюро розслідувань.