Экс-чиновников ВСУ подозревают в злоупотреблениях на 37 миллионов гривен
Троих бывших должностных лиц ВСУ задержали по подозрению в злоупотреблениях во время обустройства военного полигона "Широкий лан". Кроме них задержан также бенефициар и директор ООО. Сумма злоупотреблений оценивается в 37 миллионов гривен.
В результате совместной операции НАБУ и САП, состоявшейся 30 июля, подозрение объявили 5 людям, сообщает пресс-служба НАБУ. Среди них бывшие чиновники:
- начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины;
- начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ;
- начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ;
- бенефициар ООО;
- директор ООО.
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За служебный подлог экс-чиновникам грозит штраф 4250 гривен или лишение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности. За присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением грозит лишение свободы на 7 – 12 лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества. Детективы устанавливают и других возможных участников события.
Согласно материалам следствия, представители частного общества с помощью военных получили 37 миллионов гривен за работы, которые так и не выполнили. Работы должны были касаться обустройства полевого лагеря "Широкий лан" в селе Ульяновка Николаевской области.
В сообщении также говорится о том, что расследованием этого дела НАБУ и САП занимаются еще с ноября 2019 года. До этого делом занималось Государственное бюро расследований.