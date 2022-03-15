ГБР провело обыски у нардепов ОПЗЖ и изъяло оружие

Сотрудники Государственного бюро расследований обыскали депутатов от фракции "Опозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщили 15 марта в ГБР. Отметили, что некоторым нардепам от ОПЗЖ удалось пересечь границу несмотря на запрет.

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Кого именно обыскало ГБР

У народного депутата Вадима Рабиновича нашли 3 ружья. Также у него были большие суммы наличных в гривнах и долларах.

Народный избранник Виктор Черный хранил 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5). Кроме этого, у депутата Олега Волошина был пистолет.

На сколько могут сесть

Против нардепов возбуждено уголовное производство по статье превышения власти или служебных полномочий. Депутатам грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Также им могут запретить занимать определенные должности сроком до трех лет.

Депутаты от ОПЗЖ бежали за границу / Фото ГБР