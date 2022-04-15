ГБР провело спецоперацию в Одесской области и проверило 40 человек на причастность к ДРГ

ГБР совместно с Нацполицией провели масштабную спецоперацию в Одесской области. Они проверили 40 человек, которые могли быть диверсантами.

В результате проверки правоохранители выявили 3 человека, которые могут быть участниками диверсионных групп. Об этом сообщили 15 апреля.

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В результате выявлено 3-х человек, которые могут быть причастны к деятельности вражеских диверсионных групп, возбуждено уголовное производство за государственную измену,

– пишут в ДБР.

Большинство злоумышленников проверялось с помощью полиграфа, чтобы узнать правдивую информацию. Трое причастных были переданы СБУ.

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