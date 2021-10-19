В ГБР отметили, что в начале октября 2021 года в Украину зашли 2 танкера с дизелем, который может быть связан с Медведчуком.

Важно Идея обмена не интересует, – Медведчук утверждает, что не имеет российского гражданства

Следствие установило, что эти суда за последний год заходили в порты России, а товар имеет российское происхождение.

Что известно о судах

В начале октября первое судно под флагом Панамы зашло в один из терминалов Николаевского морского порта. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС.

По документам, судна доставили на адрес украинского общества с ограниченной ответственностью, что связывают с нардепом Медведчуком, нефтепродукты весом более 30 тысяч тонн каждый.

Задекларированная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен,

– заявили в ГБР.

Работники ГБР и Гостаможслужбы провели переосвидетельствования задержанных судов и товара. Образцы топлива направили на исследование с целью подтверждения заявленного качества и кода украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности. После получения результатов экспертизы следователи ГБР планируют принять соответствующие процессуальные меры.

Интересно! Coral Energy весной 2021 года должен был заменить Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции компании "Роснефть" в Украину. Швейцарскую Proton связывали с Медведчуком, хотя он отрицал эту связь.