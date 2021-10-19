У ДБР зазначили, що на початку жовтня 2021 року в Україну зайшли 2 танкери з дизелем, який може бути пов'язаний з Медведчуком.
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Слідство встановило, що ці судна за останній рік заходили у порти Росії, а товар має російське походження.
Що відомо про судна
На початку жовтня перше судно під прапором Панами зайшло до одного з терміналів Миколаївського морського порту. Через декілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї із країн ЄС.
За документами, судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, що пов'язують з нардепом Медведчуком, нафтопродукти вагою більш ніж 30 тисяч тонн кожне.
Задекларована постачальниками ціна була майже у два рази менша за ринкову. Це дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов'язкових митних платежів на мільйони гривень,
– заявили у ДБР.
Працівники ДБР та Держмитслужби провели переогляди затриманих суден та товару. Зразки палива направили на дослідження з метою підтвердження заявленої якості та коду української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Після отримання результатів експертизи слідчі ДБР планують вжити відповідні процесуальні заходи.