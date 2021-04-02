ГБР расследует уголовные правонарушения главы НБУ, его первого заместителя и одного из трех заместителей. В бюро не называют имен, однако пока главой Нацбанка является Кирилл Шевченко.

В то же время должность первого заместителя руководителя Национального банка Украины занимает Екатерина Рожкова. В ГБР отметили, что по состоянию на 2 апреля ей не сообщали о подозрении.

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В соответствии с требованиями статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следственные органы ГБР, помимо прочего, осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, совершенных главой НБУ, его первым заместителем и заместителем,

– ответили в ГБР на запрос издания "Радио Свобода".

В бюро не предоставили больше никакой информации по расследованию. Ссылаясь необходимость иметь разрешение от следователя для распространения таких данных, отказались отвечать:

кто инициировал расследование;

когда оно началось;

на каком этапе находится.

В Национальном банке Украины пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Обратите внимание! Офис генпрокурора 25 марта передал в НАБУ дело в отношении возможного хищения при национализации "Приватбанка". Говорится об убытках на сумму более 900 миллионов гривен.

Дело открыли против первой замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и нескольких других сотрудников НБУ.