ГБР расследует уголовные правонарушения главы НБУ и его заместителей
ГБР расследует уголовные правонарушения главы НБУ, его первого заместителя и одного из трех заместителей. В бюро не называют имен, однако пока главой Нацбанка является Кирилл Шевченко.
Источник:"Радио Свобода"
В то же время должность первого заместителя руководителя Национального банка Украины занимает Екатерина Рожкова. В ГБР отметили, что по состоянию на 2 апреля ей не сообщали о подозрении.
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В соответствии с требованиями статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следственные органы ГБР, помимо прочего, осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, совершенных главой НБУ, его первым заместителем и заместителем,
– ответили в ГБР на запрос издания "Радио Свобода".
В бюро не предоставили больше никакой информации по расследованию. Ссылаясь необходимость иметь разрешение от следователя для распространения таких данных, отказались отвечать:
- кто инициировал расследование;
- когда оно началось;
- на каком этапе находится.
В Национальном банке Украины пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
Дело открыли против первой замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и нескольких других сотрудников НБУ.
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