ДБР розслідує кримінальні правопорушення глави НБУ, його першого заступника та одного із трьох заступників. У бюро не називають імен, однак наразі очільником Нацбанку є Кирило Шевченко.

Водночас посаду першої заступниці керівника Національного банку України обіймає Катерина Рожкова. У ДБР зазначили, що станом на 2 квітня їй не повідомляли про підозру.

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Відповідно до вимог статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі органи ДБР, окрім іншого, здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених головою НБУ, його першим заступником та заступником,

– відповіли у ДБР на запит видання "Радіо Свобода".

У бюро не надали більше жодної інформації щодо розслідування. Посилаючись на необхідність мати дозвіл від слідчого для розповсюдження таких даних, відмовились відповідати:

хто ініціював розслідування;

коли воно розпочалось;

на якому етапі перебуває.

У Національному банку України наразі ніяк не прокоментували цю ситуацію.

Зверніть увагу! Офіс генпрокурора 25 березня передав до НАБУ справу щодо можливого розкрадання під час націоналізації "Приватбанку". Мовиться про збитки на суму понад 900 мільйонів гривень.

Справу відкрили проти першої заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової та декількох інших співробітників НБУ.