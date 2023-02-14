Так, злоумышленник пообещал владельцам одного из киевских предприятий договориться с руководством СБУ и СНБО не включать их компанию в санкционный список. Эти так называемые "услуги" мужчина оценил в 500 тысяч долларов.

Обратите внимание Из-за миллиардных коррупционных схем: на объектах экс-нардепа и российского олигарха провели обыски

ГБР разоблачило злоумышленника

Как стало известно, столичное предприятие занималось изготовлением металлообрабатывающих станков. Среди руководителей был гражданин России – депутат так называемого государственного совета республики Крым.

После начала полномасштабной российской агрессии предприятие уволило россиянина, но начало искать консультанта по поводу потенциального риска все же попасть в санкционные списки СНБО. Мошенник, узнав об этом, "вышел" на руководство компании и предложил свои услуги,

– рассказали в ГБР.

В результате злоумышленника задержали и взяли при передаче первого транша в сумме 250 тысяч долларов.

Что грозит мошеннику

В ведомстве отметили, что также мужчина находится в розыске за совершение умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц.

Также мужчину обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.



Злоумышленника уже задержали / фото ДБР

Детектив из БЭБ "крышевал" игорный бизнес

Недавно в Киеве задержали детектива территориального управления БЭБ, который "крышевал" игорный бизнес в Киеве. Сообщают, что мужчину поймали с поличным. В БЭБ уже заявили об отстранении детектива от должности.

Так, расследование вывело работников ГБР на детектива БЭБ. Говорится, что он "консультировал" злоумышленников, как им лучше "работать". За свои услуги мужчина получал вознаграждение. В ГБР заявили, что "зарплата" детектива составляла 1 200 долларов ежемесячно.

Ярослав Железняк заявил, что следователи ГБР задержали Александра Грабчака – старшего детектива ТУ БЭБ в Киеве и Киевской области.