Такая деятельность правонарушителя нанесла государству ущерб более чем на 21 миллион гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о коррупционной схеме депутата

По данным следствия, организатором преступной схемы стал депутат, который по совместительству является владельцем и директором предприятия. Он узнал о запланированных закупках одежды для военных на Херсонщине и решил обогатиться на этом.

Для реализации коррупционной схемы злоумышленник привлек своего знакомого, которого назначил директором другого подконтрольного предприятия, и бухгалтера этой компании.

Вместе они закупали дешевую и некачественную одежду без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Стоит отметить, что товар только визуально был похож на военный.

Депутату, его сообщнику и бухгалтеру ГБР сообщило о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов в составе организованной группы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что такой случай произошел не впервые. В январе ГБР задержало командира воинской части в Днепропетровской области, который нажился на одежде для военных на 140 миллионов гривен. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.