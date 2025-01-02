Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Как командир воинской части нажился на одежде для военных

В ГБР рассказали, что командир одной из воинских частей в Днепропетровской области за счет государства организовал закупку для подчиненных партии некачественной одежды.

Сделку военный провел с частным предприятием, которое занималась перепродажей продукции низкого качества. Договор заключили без тендера и еще и с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта,

– отметили в бюро.

После предоплаты военная часть получила лишь небольшую долю качественной одежды. А на сумму почти 140 миллионов гривен была поставлена одежда, которая не соответствовала никаким стандартам качества и подвергала защитников опасности.

"Руководство части, несмотря на риски, подписало необходимые документы и осуществило полную оплату за некачественный товар", – отметили в ГБР.

Командир части в Днепропетровской области нажился на некачественной одежде для военных / Фото ГБР

Командир части обвиняется в халатном отношении к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

С целью возмещения убытков государству у военного командира было арестовано 3 земельных участка, 2 жилых дома и 3 квартиры в Днепропетровской и Киевской области.

В ГБР также подчеркнули, что досудебное расследование в отношении директора частного предприятия, которое поставило некачественную одежду части, продолжается.