Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Як командир військчастини нажився на одягу для військових

У ДБР розповіли, що командир однієї з військових частин у Дніпропетровській області коштом держави організував закупівлю для підлеглих партії неякісного одягу.

Оборудку військовий провів із приватним підприємством, яке займалась перепродажем продукції низької якості. Договір уклали без тендера та ще й з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту,

– зазначили у бюро.

Після передоплати військова частина отримала лише невелику частку якісного одягу. А на суму майже 140 мільйонів гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку.

"Керівництво частини, попри ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар", – наголосили в ДБР.

Командир частини на Дніпропетровщині нажився на неякісному одязі для військових / Фото ДБР

Командир частини обвинувачується у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

З метою відшкодування збитків державі у військового командира було арештовано 3 земельні ділянки, 2 житлові будинки та 3 квартири в Дніпропетровській та Київській області.

У ДБР також підкреслили, що досудове розслідування щодо директора приватного підприємства, яке поставило неякісний одяг частині, триває.