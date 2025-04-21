На все активы таможенника наложили арест и впоследствии конфискуют их. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о незаконном обогащении экс-работника Львовской таможни

По данным ГБР, ранее фигурант дела работал на таможне и приобрел необоснованных активов на более 12 миллионов гривен.

В частности, он владеет жилым домом в Днепропетровской области, 22 земельными участками в Днепропетровской и Львовской областях, а также автомобилями Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, прицепом, водным средством Brig Falkon 450L и экскаватором "ЭО-2621".

Все имущество он оформлял на себя и на близких лиц, в частности на жену, отца и тестя.

Ранее ГБР разоблачило таможенного инспектора. Чиновник помог контрабандистам, указав в документах ложные данные о грузе. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.