ГБР снова пытается запретить использование более 2300 вагонов Полтавского ГОКа

На предприятии считают, что запрет может привести к потере Полтавским ГОКом рынков ЕС и вытеснению украинской железорудной продукции произведенной в России.

ЧАО “Полтавский ГОК”, дочернее предприятие группы Ferrexpo, сообщило, что следователи ГБР и прокуроры Офиса генерального прокурора подали ходатайство о повторном аресте и запрете использования 2382 полувагонов, находящихся в собственности предприятия и использовались для доставки продукции для потребителей в Европе и Азии.

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Отмечается, что в октябре 2023 года Киевский апелляционный суд по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора и следователей Государственного бюро расследований принял арест с запретом использования 2382 полувагонов люкового типа, находящихся в собственности Полтавского ГОКа, как вещественное доказательство в уголовном производстве о якобы незаконном сбыте нефракционного отсева за период 2019 – 2021 годов.

На основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 22 апреля 2024 года арест полувагонов в части запрета их использования был отменен.

По состоянию на май 2024 года прямые убытки Полтавского ГОКа от запрета использования вагонов составили 103,3 млн гривен. Данные убытки включают оплаты за вынужденное хранение и вынужденное замещение собственных арестованных вагонов.

В ЧАО "Полтавский ГОК" считают арест вагонов незаконным

Руководители предприятия рассматривают возможность подачи иска к государству, чтобы возместить ущерб, нанесенный действиями работников ГБР. Однако, недавно стало известно о новом ходатайстве следователей ГБР и прокуроров Офиса генерального прокурора о повторном аресте и запрете использования 2382 полувагонов Полтавского ГОКа.

Это ходатайство будет повторно рассматривать Печерский районный суд города Киева 9 мая 2024 года.

На предприятии арест и запрет использования вагонов считают непропорциональным и незаконным.

"Согласно украинскому законодательству, подследственность ГБР не предусматривает проведение следственных действий в отношении частного бизнеса. Полтавский ГОК является частным, дочерним предприятием швейцарской Ferrexpo AG, принадлежащей публичной британской компании Ferrexpo plc. Подавляющее большинство арестованных вагонов не использовались для перевозок продукции, законность продажи которой расследуется ГБР. Полтавский ГОК предоставил ГБР доказательства, что по данным государственного АО "Укрзализныця" 158 вагонов из 2382 арестованных перевозили продукцию, к которой существует претензия у следствия, а значит большинство вагонов не могла и не может быть признанной вещественными доказательствами", – подчеркнули в ЧАО "Полтавский ГОК".

Также отмечается, что капитальная стоимость арестованной собственности пятикратно превышает так называемую сумму нанесенного "ущерба". В частности, стоимость вагонов, на которые наложен арест и запрещено использование, составляет более 2 миллиардов гривен. Кроме того, арест наложен на все движимое и недвижимое имущество предприятия. В то же время условные "убытки", которые насчитало следствие в этом уголовном производстве, – менее 400 миллионов гривен.

Запрет использования вагонов ставит под угрозу своевременность выполнения договорных обязательств перед международными потребителями, что повлечет потерю партнерств и замещение украинской продукции российскими аналогами. Кроме более 103 миллионов гривен убытков, в связи с наложением запрета на использование вагонов предприятие начало получать от иностранных потребителей продукции сообщения-обеспокоенность относительно ситуации, которая возникла и возможности обеспечения своевременных поставок продукции на их склады,

– добавили в компании.

На предприятии подчеркивают, что срыв поставок из-за запрета использования вагонов может привести к потере предприятием европейских рынков и вытеснению украинской железорудной продукции конкурентной, в том числе и произведенной в России, ведь на данный момент не существует санкций по поставкам российской железорудной продукции на рынки Европейского Союза. Зато потеря рынков ЕС для Полтавского ГОКа может привести к недополучению государством валютной выручки в размере более 30 миллиардов гривен в год.