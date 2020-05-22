ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований срочно вызвало Петра Порошенко на допрос 26 мая в 11:00. Пятого президента Украины будут допрашивать, как свидетеля, касательно незаконного перемещения за границу картин всемирно известных художников.

Порошенко будут допрашивать касательно перемещения картин через границу

Вызов Государственное бюро расследований определило, как срочный. Об этом сообщили на сайте ГБР.

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Уголовное производство, по которому будет свидетельствовать Порошенко, касается обстоятельств перемещения 43 картин известных художников. Их, сообщили в ГБР, при пересечении границы скрыли от таможенного контроля.



Повестка Петру Порошенко / Скриншот с сайта ГБР

Отметим, что сейчас ГБР расследует более 10 уголовных производств, в которых Порошенко – свидетель.

Какие дела рассматривало ГБР по Порошенко

Дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив , что привело к российской агрессии против Украины; введение военного положения в Украине для возможной узурпации власти.

, что привело к российской агрессии против Украины; введение военного положения в Украине для возможной узурпации власти. Захват госвласти и подделки официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте.

и подделки официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте. Предполагаемая потеря из ситуативной комнаты Администрации Президента материальных носителей секретной информации , содержащих гостайну.

из ситуативной комнаты Администрации Президента материальных , содержащих гостайну. Незаконное пересечение госграницы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).

с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы). Незаконное задержание Михаила Саакашвили и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины.

и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины. Организация незаконной переправки Николая Чауса через госграницу в Молдову.

через госграницу в Молдову. Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета к землям запаса госсобственности.

председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета к землям запаса госсобственности. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском". Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".

и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой". Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".

базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест". Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 год; проведение конкурса в короткие сроки и постановление, вероятно, незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.

по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 год; проведение конкурса в короткие сроки и постановление, вероятно, незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса. Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на выплату им зарплаты.

и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на выплату им зарплаты. Вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".

Окружного админсуда Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка". Возможная госизмена в следствии подписания минских соглашений. Порошенко якобы заключил договоренности о восстановлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", осознавая, что Россия является стороной конфликта.



Что известно о делах по Порошенко / Инфографика 24 канала