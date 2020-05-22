ДБР терміново викликало Порошенка на допит

Державне бюро розслідувань терміново викликало Петра Порошенка на допит 26 травня о 11:00. П’ятого президента України допитуватимуть, як свідка, щодо незаконного переміщення за кордон картин всесвітньо відомих художників.

Порошенка допитуватимуть щодо переміщення картин через кордон

Виклик Державне бюро розслідувань визначило, як терміновий. Про це повідомили на сайті ДБР.

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Кримінальне провадження, щодо якого свідчитиме Порошенко, стосується обставин переміщення 43 картин відомих митців. Їх, повідомили у ДБР, при перетині кордону приховали від митного контролю.



Повістка Петрові Порошенку / Скриншот з сайту ДБР

Зазначимо, що наразі ДБР розслідує понад 10 кримінальних проваджень, у яких Порошенко – свідок.

Які справи розглядало ДБР щодо Порошенка

Справа про перехід українських кораблів через Керченську протоку , що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади.

, що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади. Захоплення держвлади та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті.

та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті. Ймовірна втрата з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних носіїв секретної інформації , що містять держтаємницю.

з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних , що містять держтаємницю. Незаконний перетин держкордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви). Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та подальше незаконне видворення його за межі України.

та подальше незаконне видворення його за межі України. Організація незаконного переправлення Миколи Чауса через держкордон до Молдови.

через держкордон до Молдови. Скасування рішення голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільради до земель запасу держвласності.

голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільради до земель запасу держвласності. Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському". Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".

та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий". Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".

бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест". Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні – травні 2019 року; проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення, ймовірно, незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.

з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні – травні 2019 року; проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення, ймовірно, незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу. Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати грошей з держбюджету на виплату їм зарплати.

та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати грошей з держбюджету на виплату їм зарплати. Втручання у діяльність суддів Окружного адмінсуду Києва зі сторони президента, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

Окружного адмінсуду Києва зі сторони президента, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку". Можлива ​​держзрада через мінські угоди. Порошенко нібито досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей", усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.



Що відомо про справи щодо Порошенка / Інфографіка 24 каналу