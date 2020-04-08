Венедіктова завела справу про можливі протиправні дії Порошенка: мовиться про захоплення влади

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄДРР) відомості, що стосується п’ятого українського президента Петра Порошенка. Мовиться про його указ від 10 листопада 2017 року щодо призначення суддів Верховного суду. Таким чином, Порошенко та інші особи, імовірно, вчиняли неправомірні дії.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, Венедіктова внесла відомості до ЄРДР на підставі звернення працівників Верховного Суду.

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На переконання останніх, підстави для видання указів президента України та призначення ними суддів не відповідають нормам Конституції та законів України.

Крім того, суддів призначали не до Верховного Суду, як це передбачено Конституцією, а до касаційних судів. До цього неконституційність останніх було визнано рішенням Констиутаційного суду (КСУ). Відповідне звернення до КСУ подали 62 нардепи.

Також у зверненні працівники Верховного Суду України вказали, що їх незаконно позбавили права на працю та її оплату через так звану ліквідацію Верховного суду.

Таким чином, Порошенкові та іншим особам інкримінують:

зловживання владою або службовим становищем),

втручання в діяльність судових органів),

невиконання судового рішення),

вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Досудовим розслідуванням у п’яти кримінальних провадженнях за вказаними фактами займатимуться слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватимуть прокурори Офісу генерального прокурора.

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Зауважимо, що ДБР раніше розглядало щонайменше 13 кримінальних проваджень щодо Порошенка. Востаннє п'ятий президент був на допиті в ДБР 2 березня. За кілька днів до цього з’явилися 2 ухвали суду щодо примусового приводу п’ятого президента. Але політик прийшов добровільно.

Які справи розглядало ДБР щодо Порошенка

Справа про перехід українських кораблів через Керченську протоку, що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади.

Захоплення держвлади та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті.

Ймовірна втрата з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних носіїв секретної інформації, що містять держтаємницю.

Незаконний перетин держкордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та подальше незаконне видворення його за межі України.

Організація незаконного переправлення Миколи Чауса через держкордон до Молдови.

Скасування рішення голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільради до земель запасу держвласності.

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".

Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".

Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні – травні 2019 року; проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення, ймовірно, незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.

Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати грошей з держбюджету на виплату їм зарплати.

Втручання у діяльність суддів Окружного адмінсуду Києва зі сторони президента, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

Можлива ​​держзрада через мінські угоди. Порошенко нібито досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей", усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.



Що відомо про справи щодо Порошенка / Інфографіка 24 каналу