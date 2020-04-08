16:17
8 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Венедиктова завела дело о возможных противоправных действиях Порошенко: детали

      - Читати новину українською
      Петр Порошенко / 24 канал

      Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕДРР) сведения, касающиеся пятого украинского президента Петра Порошенко. Речь идет о его указе от 10 ноября 2017 года о назначении судей Верховного суда. Таким образом, Порошенко и другие лица, вероятно, совершали неправомерные действия.

      Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, Венедиктова внесла сведения в ЕРДР на основании обращения работников Верховного Суда.

      Советуем ознакомиться Миллиардеры Украины: что нужно знать о Петре Порошенко

      По мнению последних, основания для издания указов президента Украины и назначения ними судей не соответствуют нормам Конституции и законов Украины.

      Кроме того, судей назначали не в Верховный Суд, как это предусмотрено Конституцией, а в кассационные суды. До этого неконституционность последних была признана решением Констиутацийного суда (КСУ). Соответствующее обращение в КСУ подали 62 нардепа.

      Также в обращении работники Верховного Суда Украины указали, что их незаконно лишили права на труд и его оплату из-за так называемой ликвидацию Верховного суда.

      Таким образом, Порошенко и другим лицам инкриминируют:

      • злоупотребление властью или служебным положением,
      • вмешательство в деятельность судебных органов,
      • невыполнение судебного решения,
      • совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

      Досудебным расследованием в пяти уголовных производствах по указанным фактам заниматься следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство досудебным расследованием будут осуществлять прокуроры Офиса генерального прокурора.

      Обратите внимание Это юридический трэш, – Рябошапка раскритиковал подозрения Порошенко

      Заметим, что ГБР ранее рассматривало не менее 13 уголовных производств по Порошенко. Последний раз пятый президент был на допросе в ГБР 2 марта. За несколько дней до этого появились 2 постановления суда о принудительном приводе пятого президента. Но политик пришел добровольно.

      Какие дела рассматривало ГБР в отношении Порошенко

      • Дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив, что привело к российской агрессии против Украины; введение военного положения в Украине для возможной узурпации власти.
      • Захват госвласти и подделка официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте.
      • Предполагаемая потеря из ситуативной комнаты Администрации Президента материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну.
      • Незаконное пересечение госграницы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).
      • Незаконное задержание Михаила Саакашвили и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины.
      • Организация незаконной переправки Николая Чауса через госграницу в Молдову.
      • Отмена решения главы Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета в земли запаса госсобственности.
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".
      • Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".
      • Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 год; проведение конкурса в короткие сроки и принятие, вероятно, незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.
      • Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на выплату им зарплаты.
      • Вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".
      • Возможная госизмена в следствии минских соглашений. Порошенко якобы проводил договоренности о востановлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", осознавая, что Россия является стороной конфликта.

      справи проти Порошенка у яких справах фігурує Порошенко список
      Что известно о делах в отношении Порошенко / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Государственное бюро расследований Законодательство Конституция Петр Порошенко Офис генпрокурора Ирина Венедиктова Верховный суд Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 14:08 Продлят ли карантин до мая: прогнозы экспертов
      Новини України 425253
      сегодня , 09:42 От коронавируса в Украине умерли уже 52 человека: детали
      Лікування 36507
      сегодня , 12:18 Поляков выдвинул условия, при которых отзовет часть поправок в "антиколомойский" законопроект
      Новини України 2546
      сегодня , 10:52 Чернобыльская зона горит уже четвертый день: последние новости и видео
      Новини України 22245
      сегодня , 09:24 В Харькове жестоко избили двух начальников полиции: видео
      Новини України 5407
      сегодня , 10:44 Антирекорд в мире: за сутки в США от коронавируса умерло 1 736 человек
      Лікування 22225
      сегодня , 09:55 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 210529
      сегодня , 11:36 В ВСУ зафиксировали 5 случаев коронавируса
      Новини України 7486
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      6 апреля , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 13:35 Пенсионный фонд или безработные: куда государству надо вкладывать деньги
      Тимофій Милованов
      Залиште відгук