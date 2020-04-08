Венедиктова завела дело о возможных противоправных действиях Порошенко: детали

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕДРР) сведения, касающиеся пятого украинского президента Петра Порошенко. Речь идет о его указе от 10 ноября 2017 года о назначении судей Верховного суда. Таким образом, Порошенко и другие лица, вероятно, совершали неправомерные действия.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, Венедиктова внесла сведения в ЕРДР на основании обращения работников Верховного Суда.

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По мнению последних, основания для издания указов президента Украины и назначения ними судей не соответствуют нормам Конституции и законов Украины.

Кроме того, судей назначали не в Верховный Суд, как это предусмотрено Конституцией, а в кассационные суды. До этого неконституционность последних была признана решением Констиутацийного суда (КСУ). Соответствующее обращение в КСУ подали 62 нардепа.

Также в обращении работники Верховного Суда Украины указали, что их незаконно лишили права на труд и его оплату из-за так называемой ликвидацию Верховного суда.

Таким образом, Порошенко и другим лицам инкриминируют:

злоупотребление властью или служебным положением,

вмешательство в деятельность судебных органов,

невыполнение судебного решения,

совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Досудебным расследованием в пяти уголовных производствах по указанным фактам заниматься следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство досудебным расследованием будут осуществлять прокуроры Офиса генерального прокурора.

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Заметим, что ГБР ранее рассматривало не менее 13 уголовных производств по Порошенко. Последний раз пятый президент был на допросе в ГБР 2 марта. За несколько дней до этого появились 2 постановления суда о принудительном приводе пятого президента. Но политик пришел добровольно.

Какие дела рассматривало ГБР в отношении Порошенко

Дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив, что привело к российской агрессии против Украины; введение военного положения в Украине для возможной узурпации власти.

Захват госвласти и подделка официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте.

Предполагаемая потеря из ситуативной комнаты Администрации Президента материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну.

Незаконное пересечение госграницы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).

Незаконное задержание Михаила Саакашвили и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины.

Организация незаконной переправки Николая Чауса через госграницу в Молдову.

Отмена решения главы Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета в земли запаса госсобственности.

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".

Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".

Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 год; проведение конкурса в короткие сроки и принятие, вероятно, незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.

Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на выплату им зарплаты.

Вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".

Возможная госизмена в следствии минских соглашений. Порошенко якобы проводил договоренности о востановлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", осознавая, что Россия является стороной конфликта.