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      Порошенко пришел на допрос в ГБР

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      Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко 28 февраля пришел на допрос в качестве свидетеля в Госбюро расследований. За несколько дней до этого появились 2 постановления суда о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР, однако политик появился добровольно.

      Порошенко допросят по делу, открытому 27 июня 2019 года – злоупотребление властью или служебным положением, служебная халатность и вмешательство в деятельность судебных органов.

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      В общем Порошенко фигурирует в 13-ти делам, в большинстве из которых – в качестве свидетеля.

      "Мы с адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда Киева. Десять минут назад судья принял решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, в котором мы сегодня приглашены на допрос. Постановление отменено, судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", – сказал Порошенко перед зданием ГБР.

      В каких делах фигурирует Порошенко

      • В деле о переходе украинских кораблей через Керченский пролив, что привело к российской агрессии против Украины; введении военного положения в Украине для возможной узурпации власти.
      • Захвате госвласти и подделке официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте.
      • Предполагаемая потеря с ситуативной комнаты Администрации Президента материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну.
      • Незаконное пересечение госграницы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).
      • Незаконное задержание Михаила Саакашвили и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины.
      • Организация незаконной переправки Николая Чауса через госграницу в Молдову.
      • Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета к землям запаса госсобственности.
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком".
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".
      • Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".
      • Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 года; проведение конкурса в короткие сроки и постановление, вероятно, незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.
      • Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на выплату им зарплаты.
      • Вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации Приватбанка.
      • Возможная госизмена через минские соглашения. Порошенко якобы достигал договоренности о возобновлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", осознавая, что Россия является стороной конфликта.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Европейская солидарность Государственное бюро расследований Расследования Новости Украины Петр Порошенко Новости политики
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