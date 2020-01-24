Без политики не обойтись: журналист о допросах Порошенко

Пятый Президент Украины Петр Порошенко 24 января в очередной раз пришел на допрос в Государственное бюро расследований. В целом Порошенко фигурирует минимум в 13 уголовных производствах, в большинстве из которых он выступает в роли свидетеля.

Петр Порошенко убежден, что его допросы в ГБР – это политическое преследование. А после последнего допроса, состоявшегося 24 января, он заявил, что следователи мониторят его переписки.

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Журналист Евгений Будерацкий в прямом эфире 24 канала подчеркнул, что ГБР не должно быть ручным органом. Ведь в период, когда уволили Романа Трубу и еще не назначили новую руководительницу ГБР, допросов не было.

Следствие – это не политический процесс. Если вы имеете претензии к человеку, то следственный процесс должен продолжаться. Очень хотелось бы, чтобы это были следственные вопросы, а не политические,

– сказал Будерацкий.

Также он добавил, что общество хочет видеть больше конкретики в делах против пятого президента. Журналист заявил, что речь идет не об обнародовании тайны следствия, но общество должно самостоятельно оценить объективность обвинений.



Уголовные производства, в которых фигурирует Петр Порошенко/ Инфографика 24 канала

Разумеется, если речь идет о предыдущем президенте, то без политики не обойдется. Но эту политику надо максимально оградить,

– подытожил Евгений Будерацкий.

В каких уголовных делах фигурирует Петр Порошенко: