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      Без политики не обойтись: журналист о допросах Порошенко

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      Петр Порошенко / www.ukrinform.ua

      Пятый Президент Украины Петр Порошенко 24 января в очередной раз пришел на допрос в Государственное бюро расследований. В целом Порошенко фигурирует минимум в 13 уголовных производствах, в большинстве из которых он выступает в роли свидетеля.

      Петр Порошенко убежден, что его допросы в ГБР – это политическое преследование. А после последнего допроса, состоявшегося 24 января, он заявил, что следователи мониторят его переписки.

      Важно! Порошенко не пришел на допрос в ГБР: в следующий раз его могут привести принудительно

      Журналист Евгений Будерацкий в прямом эфире 24 канала подчеркнул, что ГБР не должно быть ручным органом. Ведь в период, когда уволили Романа Трубу и еще не назначили новую руководительницу ГБР, допросов не было.

      Следствие – это не политический процесс. Если вы имеете претензии к человеку, то следственный процесс должен продолжаться. Очень хотелось бы, чтобы это были следственные вопросы, а не политические,
      сказал Будерацкий.

      Также он добавил, что общество хочет видеть больше конкретики в делах против пятого президента. Журналист заявил, что речь идет не об обнародовании тайны следствия, но общество должно самостоятельно оценить объективность обвинений.


      Уголовные производства, в которых фигурирует Петр Порошенко/ Инфографика 24 канала

      Разумеется, если речь идет о предыдущем президенте, то без политики не обойдется. Но эту политику надо максимально оградить,
      – подытожил Евгений Будерацкий.

      В каких уголовных делах фигурирует Петр Порошенко:

      • Переход украинских кораблей через Керченский пролив, что повлекло эскалацию конфликта с Россией; введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.
      • Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде.
      • Вероятная потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (с ситуативной комнаты Администрации Президента).
      • Незаконное пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо подложных документов (поездка на Мальдивы).
      • Незаконное задержание Михеила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Польшу.
      • Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Молдову.
      • Отмена решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области относительно зачисления земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета до земель запаса государственной собственности.
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод" Кузница на Рыбальском".
      • Уклонение от уплаты налогов и последующая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".
      • Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых служебными лицами ООО "Союз-Инвест".
      • Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года: проведение конкурса в короткие сроки и вынесения возможно незаконных решений относительно изменения порядка проведения конкурса.
      • Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, что повлекло тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы.
      • Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда города Киева со стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".
      • Возможная государственная измена из-за минских договоренностей. Согласно поданному заявлению, Порошенко достигал договоренности о восстановлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей" осознавая, что Россия является стороной конфликта.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Минск Судьи Бюджет СНБО Криминал Приватбанк Минские договоренности Петр Порошенко
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