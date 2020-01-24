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      Без політики не обійтися: журналіст про допити Порошенка

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      Петро Порошенко / www.ukrinform.ua

      П'ятий Президент України Петро Порошенко 24 січня вчергове прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Загалом Порошенко фігурує щонайменше у 13 кримінальних провадження, у більшості з яких він виступає у ролі свідка.

      Петро Порошенко переконаний, що його допити у ДБР – це політичне переслідування. А після останнього допиту, що відбувся 24 січня, він заявив, що слідчі моніторять його листування.

      Важливо! Порошенко не прийшов на допит у ДБР: наступного разу його можуть привести примусово

      Журналіст Євген Будерацький у прямому ефірі 24 каналу підкреслив, що ДБР не повинно бути ручним органом. Адже у період, коли звільнили Романа Трубу і ще не призначили нову керівницю ДБР, допитів не було.

      Слідство – це не політичний процес. Якщо ви маєте претензії до людини, то слідчий процес повинен тривати. Дуже хотілося б, аби це були слідчі питання, а не політичні,
      – сказав Будерацький.

      Також він додав, що суспільство хоче бачити більше конкретики у справах проти п'ятого президента. Журналіст заявив, що мова йде не про оприлюднення таємниці слідства, але суспільство повинно самостійно оцінити об'єктивність звинувачень.


      Кримінальні провадження, у яких фігурує Петро Порошенко/ Інфографіка 24 каналу

      Зрозуміло, якщо мова йде про попереднього президента, то без політики не обійдеться. Але цю політику треба максимально відмежувати,
      – підсумував Євген Будерацький.

      У яких кримінальних справах фігурує Петро Порошенко:

      • Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Росією; введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.
      • Захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді.
      • Ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (з ситуативної кімнати Адміністрації Президента).
      • Незаконний перетин державного кордону України з використанням свідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).
      • Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та незаконне переміщення його за межі території України до Польщі.
      • Організація та незаконне переправлення Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.
      • Скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності.
      • Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".
      • Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".
      • Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".
      • Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року: проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.
      • Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати.
      • Втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва зі сторони Президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".
      • Можлива ​​державна зрада через мінські домовленості. Згідно з поданою заявою, Порошенко досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей" усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Приватбанк Мінські домовленості Кримінал РНБО Бюджет Судді Мінськ Державне бюро розслідувань
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