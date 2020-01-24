Без політики не обійтися: журналіст про допити Порошенка

П'ятий Президент України Петро Порошенко 24 січня вчергове прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Загалом Порошенко фігурує щонайменше у 13 кримінальних провадження, у більшості з яких він виступає у ролі свідка.

Петро Порошенко переконаний, що його допити у ДБР – це політичне переслідування. А після останнього допиту, що відбувся 24 січня, він заявив, що слідчі моніторять його листування.

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Журналіст Євген Будерацький у прямому ефірі 24 каналу підкреслив, що ДБР не повинно бути ручним органом. Адже у період, коли звільнили Романа Трубу і ще не призначили нову керівницю ДБР, допитів не було.

Слідство – це не політичний процес. Якщо ви маєте претензії до людини, то слідчий процес повинен тривати. Дуже хотілося б, аби це були слідчі питання, а не політичні,

– сказав Будерацький.

Також він додав, що суспільство хоче бачити більше конкретики у справах проти п'ятого президента. Журналіст заявив, що мова йде не про оприлюднення таємниці слідства, але суспільство повинно самостійно оцінити об'єктивність звинувачень.



Кримінальні провадження, у яких фігурує Петро Порошенко/ Інфографіка 24 каналу

Зрозуміло, якщо мова йде про попереднього президента, то без політики не обійдеться. Але цю політику треба максимально відмежувати,

– підсумував Євген Будерацький.

У яких кримінальних справах фігурує Петро Порошенко: