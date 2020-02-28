Порошенко побував на допиті в ДБР

П’ятий президент і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко 28 лютого побував на допиті як свідок до Держбюро розслідувань. За кілька днів до цього з’явилися 2 ухвали суду щодо примусового приводу Порошенка на допит до ДБР, проте політик з’явився добровільно.

Порошенка допитали як свідка у двох справах, але в яких саме – його адвокати не уточнили. Раніше повідомлялося, що нардепа мали б допитати за трьома статтями – зловживання владою або службовим становищем, службова недбалість і втручання в діяльність судових органів.

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Загалом Порошенко фігурує у 13-ти справах, у більшості з яких – як свідок.

Що було перед допитом

"Ми з адвокатами щойно повернулися з Шевченківського суду Києва. Десять хвилин тому суддя прийняла рішення скасувати постанову слідчого про відмову нам у закритті кримінальної справи, у якій ми сьогодні запрошені на допит. Постанова скасована, суддя прийняла рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину", – сказав Порошенко перед будівлею ДБР.

Що було після допиту

Сам Порошенко свій допит журналістам не коментував, говорили тільки його адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань.

Головань розповів, що слідча ДБР Сєргєєва, дії якої адвокати оскаржили в суді, пішла у відпустку. У суді 28 лютого саме мали розглядатися 2 клопотання адвокатів про відвід слідчої та щодо оскарження відмови Сєргєєвої закрити кримінальне провадження, в якому фігурує Порошенко.

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У яких справах фігурує Порошенко

У справі про перехід українських кораблів через Керченську протоку, що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади.

Захоплення держвлади та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті.

Ймовірна втрата з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних носіїв секретної інформації, що містять держтаємницю.

Незаконний перетин держкордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та подальше незаконне видворення його за межі України.

Організація незаконного переправлення Миколи Чауса через держкордон до Молдови.

Скасування рішення голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільради до земель запасу держвласності.

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".

Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".

Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні – травнф 2019 року; проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення, ймовірно, незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.

Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати грошей з держбюджету на виплату їм зарплати.

Втручання у діяльність суддів Окружного адмінсуду Києва зі сторони президента, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації Приватбанку.

Можлива ​​держзрада через мінські угоди. Порошенко нібито досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей", усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.



Що відомо про справи щодо Порошенка / Інфографіка 24 каналу