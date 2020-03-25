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      Это юридический трэш, – Рябошапка раскритиковал подозрения Порошенко

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      Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в подозрениях, которые готовило ГБР пятому президенту Украины Петру Порошенко, не было никаких доказательств вины политика.

      Руслан Рябошапка отметил в интервью "Гордону", что документ был полностью необоснованным.

      Обратите внимание Рябошапка не захотел подписывать никчемное подозрение Порошенко, – Шабунин о причине отставки

      То, что было предложено подписать, – это юридический "трэш", который не выдерживает никакой критики,
      – сказал Рябошапка.

      По словам бывшего генпрокурора, документ был незаконным. Он добавил, что то, в чем обвиняли пятого президента, не имело под собой достаточных оснований, не было никаких доказательств, подтверждающих эти действия.

      Юридическая квалификация тоже была фантастическая ... В этих действиях нельзя было обвинить президента в то время,
      – отметил Рябошапка.

      Против Петра Порошенко открытопо меньшей мере 13 уголовных производств. Политик уверяет, что не фигурирует ни в одном из них.

      Что известно об отставке Руслана Рябошапки?
      5 марта Верховная Рада на внеочередном заседании уволила генпрокурора Руслана Рябошапку. За это проголосовали 263 депутатов.

      Сам Рябошапка считает, что парламент был заинтересован в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

      17 марта должность генпрокурора заняла Ирина Венедиктова.

      справи проти порошенка
      Что известно о делах против Порошенко / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Государственное бюро расследований Руслан Рябошапка Криминальные новости Петр Порошенко
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