Это юридический трэш, – Рябошапка раскритиковал подозрения Порошенко

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в подозрениях, которые готовило ГБР пятому президенту Украины Петру Порошенко, не было никаких доказательств вины политика.

Руслан Рябошапка отметил в интервью "Гордону", что документ был полностью необоснованным.

Обратите внимание Рябошапка не захотел подписывать никчемное подозрение Порошенко, – Шабунин о причине отставки

То, что было предложено подписать, – это юридический "трэш", который не выдерживает никакой критики,

– сказал Рябошапка.

По словам бывшего генпрокурора, документ был незаконным. Он добавил, что то, в чем обвиняли пятого президента, не имело под собой достаточных оснований, не было никаких доказательств, подтверждающих эти действия.

Юридическая квалификация тоже была фантастическая ... В этих действиях нельзя было обвинить президента в то время,

– отметил Рябошапка.

Против Петра Порошенко открытопо меньшей мере 13 уголовных производств. Политик уверяет, что не фигурирует ни в одном из них.

Что известно об отставке Руслана Рябошапки?

5 марта Верховная Рада на внеочередном заседании уволила генпрокурора Руслана Рябошапку. За это проголосовали 263 депутатов.



Сам Рябошапка считает, что парламент был заинтересован в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.



17 марта должность генпрокурора заняла Ирина Венедиктова.



Что известно о делах против Порошенко / Инфографика 24 канала