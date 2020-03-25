Це юридичний треш, – Рябошапка розкритикував підозри Порошенку

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що у підозрах, які готувало ДБР п'ятому президенту України Петрові Порошенку, не було жодних доказів провини політика.

Руслан Рябошапка наголосив в інтерв’ю "Гордон", що документ був повністю необґрунтованим.

Зверніть увагу Рябошапка не захотів підписувати нікчемну підозру Порошенку, – Шабунін про причину відставки

Те, що було запропоновано підписати, – це юридичний "треш", який не витримує жодної критики,

– сказав Рябошапка.

За словами колишнього генпрокурора, документ був незаконним. Він додав, що те, у чому звинувачували п'ятого президента, не мало під собою достатніх підстав, не було жодних доказів, які підтверджували ці дії.

Юридична кваліфікація теж була фантастична... У цих діях не можна було звинуватити президента на той час,

– наголосив Рябошапка.

Проти Петра Порошенка відкрито щонайменше 13 кримінальних проваджень. Політик запевняє, що не фігурує в жодному з них.

Що відомо про відставку Руслана Рябошапки?5 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку. За це проголосували 263 депутатів.



Сам Рябошапка вважає, що парламент був зацікавлений у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.



17 березня посаду генпрокурора обійняла Ірина Венедіктова.



Що відомо про справи проти Порошенка / Інфографіка 24 каналу