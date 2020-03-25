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      Це юридичний треш, – Рябошапка розкритикував підозри Порошенку

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      Рябошапка назвав підозри Порошенку "трешом" / Getty Images

      Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що у підозрах, які готувало ДБР п'ятому президенту України Петрові Порошенку, не було жодних доказів провини політика.

      Руслан Рябошапка наголосив в інтерв’ю "Гордон", що документ був повністю необґрунтованим.

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      Те, що було запропоновано підписати, – це юридичний "треш", який не витримує жодної критики,
      – сказав Рябошапка.

      За словами колишнього генпрокурора, документ був незаконним. Він додав, що те, у чому звинувачували п'ятого президента, не мало під собою достатніх підстав, не було жодних доказів, які підтверджували ці дії.

      Юридична кваліфікація теж була фантастична... У цих діях не можна було звинуватити президента на той час,
      – наголосив Рябошапка.

      Проти Петра Порошенка відкрито щонайменше 13 кримінальних проваджень. Політик запевняє, що не фігурує в жодному з них.

      Що відомо про відставку Руслана Рябошапки?5 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку. За це проголосували 263 депутатів.

      Сам Рябошапка вважає, що парламент був зацікавлений у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

      17 березня посаду генпрокурора обійняла Ірина Венедіктова.

      справи проти порошенка
      Що відомо про справи проти Порошенка / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Офіс генпрокурора Державне бюро розслідувань Руслан Рябошапка Кримінальні новини Петро Порошенко
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