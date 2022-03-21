Инцидент произошел в пункте пропуска Бронница – Унгри. Правонарушительницу обнаружили работники ГБР и работники Винницкой таможни.
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Деньги женщина переносила в ручной клади
Деньги женщина переносила в ручной клади. Декларировать их, разумеется, она не стала. Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил.
Правонарушение влечет наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости этих товаров с конфискацией указанных товаров.
На похожем правонарушении попалась и жена экс-нардепа
Гораздо большую сумму пыталась провезти через границу в Венгрию жена бывшего нардепа Игоря Котвицкого. В чемоданах было 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро. За дело взялось ГБР.
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