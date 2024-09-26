ГБР выявило новое имущество родственников Медведчука и Козака, которое те пытались скрыть

ГБР выявило новое имущество родственников подсанкционных экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которое пытались скрыть.

Об этом сообщили прокуроры ГБР 26 сентября. Отмечают, что имущество пытались скрыть от фиксальных органов.

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"По ходатайству ГБР суд арестовал и передал в управление АРМА новую партию имущества предприятия "Бетонбуд", которое его владельцы – родные братья Медведчука и Козака скрыли от фиксальных органов", – говорится в сообщении.

Отмечают, что правоохранители установили, что на балансе предприятия, которое ГБР передало в управление государства, находится неопобликованное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисное помещение.

Общая стоимость обнаруженного имущества составляет почти 16 миллионов гривен. Следствие продолжается.

Ранее суд арестовал дополнительные активы, которые принадлежали братьям экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Общая сумма "новой партии" имущества составляет почти 400 миллионов гривен.