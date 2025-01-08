Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ГБР. Мужчина занимал должность командира одной из рот бригады.

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Командир призвал подчиненных покинуть часть

В конце прошлого года старший лейтенант должен был передать возглавляемую им роту другому подразделению. Но он отказался выполнить требование, самовольно оставил место несения службы и приказал воинам из своей роты тоже бежать без оружия.

Правоохранители ГБР и СБУ нашли и задержали бывшего командира, доставили в Киев, где сообщили ему о подозрении в СОЧ и отказе выполнить приказ. За содеянное ему может грозить заключение сроком до 10 лет.

Сейчас мужчину держат под стражей с возможностью внесения залога.

Расследование по фактам СОЧ в 155 ОМБр

Случаи СОЧ в 155 ОМБр "Анна Киевская" подтвердили во Франции. Там на обучении находились 2 300 солдат, преимущественно срочников без боевого опыта. При формировании новой бригады были также выявлены системные недочеты в управлении и подготовке военных.