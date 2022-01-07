Арест наложили только на имущество, принадлежащее Порошенко

Следователи подчеркнули, что никаких ограничений на деятельность средств массовой информации суд не налагал. Ведь владельцем каналов является медиахолдинг "Свободные медиа".

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Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является не соответствующий действительности медиахолдинг "Свободные медиа", поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался.

– отметили в ГБР.

Следователи отметили, что арест наложили исключительно на имущество и корпоративные права, владельцем которых является Порошенко.

Что известно об аресте имущества пятого президента

6 января суд наложил арест на имущество Порошенко, которое принадлежит ему на праве собственности в соответствии с информацией с:

Госреестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество,

Государственный реестр ипотек,

Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

Речь идет об объектах недвижимости и корпоративных правах. Решение было одобрено, когда Порошенко находился за границей, поэтому адвокаты политика считают, что произошло нарушение.

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20 декабря лидеру "Европейской Солидарности" объявили подозрение в государственной измене. Речь идет о производстве по поставке угля на украинские ТЭЦ с временно оккупированных территорий.

Фигурантом дела также является кум Путина Виктор Медведчук, который находится под домашним арестом.

Во время оглашения подозрения Порошенко находился в Варшаве. В Украину он планирует вернуться 17 января и поговорить с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

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