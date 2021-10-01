По данным следствия, Александр Тупицкий, который не согласен с решением об отстранении с должности главы КСУ, решил любой ценой удержаться на должности. Для этого он отдал главному бухгалтеру личный ключ с электронной подписью.

Напомним Тупицкому объявили новое подозрение: вмешивался в систему казначейства

Бухгалтер подписывала документы за Тупицкого

Благодаря личному ключу Тупицкого бухгалтер смогла 207 раз вмешаться в работу системы "Клиент Казначейства – Казначейство". Документы с подписью отстраненного председателя создавали иллюзию того, что он до сих пор работает.

Среди подписанных бумаг были платежи на выплату вознаграждений, зарплат, премий, материальной помощи и надбавок для членов Секретариата Конституционного Суда.

За несанкционированное вмешательство в автоматизированную систему подозреваемые могут получить 6 лет заключения. Государственная казначейская служба заблокировала электронную подпись Тупицкого по просьбе ГБР. Кроме того, фигурантов дела знакомят с материалами следствия и в ближайшее время направят их в суд.

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