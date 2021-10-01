За даними слідства, Олександр Тупицький, який не погоджувався з рішенням про відсторонення з посади голови КСУ, вирішив за будь-яку ціну утриматися на посаді. Для цього він віддав головній бухгалтерці особистий ключ з електронним підписом.

Нагадаємо Тупицькому оголосили нову підозру: втручався у систему казначейства

Бухгалтерка підписувала документи за Тупицького

Завдяки особистому ключу Тупицького бухгалтерка змогла 207 разів втрутитися в роботу системи "Клієнт Казначейства – Казначейство". Документи з підписом відстороненого голови створювали ілюзію того, що він і досі працює.

Серед підписаних паперів були платежі на виплату винагород, зарплат, премій, матеріальних допомог та надбавок для членів Секретаріату Конституційного Суду.

За несанкціоноване втручання в автоматизовану систему, підозрювані можуть отримати 6 років ув'язнення. Державна казначейська служба заблокувала електронний підпис Тупицького на прохання ДБР. Крім того, фігурантів справи ознайомлюють з матеріалами слідства та найближчим часом скерують їх до суду.

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