За даними слідства, Олександр Тупицький, який не погоджувався з рішенням про відсторонення з посади голови КСУ, вирішив за будь-яку ціну утриматися на посаді. Для цього він віддав головній бухгалтерці особистий ключ з електронним підписом.
Нагадаємо Тупицькому оголосили нову підозру: втручався у систему казначейства
Бухгалтерка підписувала документи за Тупицького
Завдяки особистому ключу Тупицького бухгалтерка змогла 207 разів втрутитися в роботу системи "Клієнт Казначейства – Казначейство". Документи з підписом відстороненого голови створювали ілюзію того, що він і досі працює.
Серед підписаних паперів були платежі на виплату винагород, зарплат, премій, матеріальних допомог та надбавок для членів Секретаріату Конституційного Суду.
За несанкціоноване втручання в автоматизовану систему, підозрювані можуть отримати 6 років ув'язнення. Державна казначейська служба заблокувала електронний підпис Тупицького на прохання ДБР. Крім того, фігурантів справи ознайомлюють з матеріалами слідства та найближчим часом скерують їх до суду.
Інші справи проти Тупицького
- На початку 2021 року Олександру Тупицькому вручили підозру про надання неправдивих свідчень та підкуп свідка у справі з махінаціями з активами Зуївського енергомеханічного заводу. У цій справі Тупицький не з'являвся на засідання суду і відтак йому не могли обрати запобіжний захід.
- Інша справа стосувалася неправдивого декларування Тупицького. Він не вказав ділянки, які має у Криму. Втім, Голосіївський районний суд Києва цю справу закрив.
- 1 березня 2021 року ДБР порушило проти Тупицького кримінальну справу про самоправство.