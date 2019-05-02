Бюро расследований заинтересовалось поставками оружия при президентстве Ющенко
Печерский суд предоставил разрешение Государственному бюро расследований для изучения документов по поставкам оружия в Грузию в 2005 году, когда президентом был Виктор Ющенко.
Так, следователи ГБР получат доступ к банковским счетам госпредприятия, которое в 2005 году осуществляло поставки военного вооружения в Грузию. Счета были открыты в государственном "Укргазбанке", говорится в постановлении суда.
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Как установило досудебное расследование, по результатам договоренностей, которые состоялись между Ющенко и президентом Грузии Михеилом Саакашвили, "Укрспецэкспорт" и Министерство обороны Грузии подписали контракт на поставку в Грузию зенитно-ракетных комплексов, БТРов, танков и тому подобное.
Следователи должны выяснить настоящую стоимость проданного военного имущества и возможные факты уменьшения такой стоимости тогдашними должностными лицами Минобороны Украины.
Виктор Ющенко и Михеил Саакашвили