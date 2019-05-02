Бюро расследований заинтересовалось поставками оружия при президентстве Ющенко

Печерский суд предоставил разрешение Государственному бюро расследований для изучения документов по поставкам оружия в Грузию в 2005 году, когда президентом был Виктор Ющенко.

Так, следователи ГБР получат доступ к банковским счетам госпредприятия, которое в 2005 году осуществляло поставки военного вооружения в Грузию. Счета были открыты в государственном "Укргазбанке", говорится в постановлении суда.

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Как установило досудебное расследование, по результатам договоренностей, которые состоялись между Ющенко и президентом Грузии Михеилом Саакашвили, "Укрспецэкспорт" и Министерство обороны Грузии подписали контракт на поставку в Грузию зенитно-ракетных комплексов, БТРов, танков и тому подобное.

Следователи должны выяснить настоящую стоимость проданного военного имущества и возможные факты уменьшения такой стоимости тогдашними должностными лицами Минобороны Украины.



Виктор Ющенко и Михеил Саакашвили

Что тогда приобрели? Среди прочего, зенитно ракетный комплекс "Бук-М1", 4 боевые машины 9А33БМ3, батарейный комплекс ПУ-12М9С482М, 2 Т3М "9Т217БМ2", машину технического обслуживания "9В210М3" с АБ-8 на одноосном прицепе, АКВРС 9В242-1, 9В617А на одноосном прицепе, тренажер операторов "9Ф632" с АБ-8 на одноосном прицепе, ЮВ "9В914", машину, предназначенную для эксплуатации и ремонта техники "9Ф372М3", 2 электростанции ПЭС-100-Т/230-М/400, КНО "9Ф16М2", зенитно ракетный комплекс "Оса-АКМ 9К33М3" и 10 пусковых ракет, 101 танк "Т-72А" и 60 штук "БТР-70".

Правом на передачу товара уполномочили дочернее предприятие "Укрспецэкспорта" – специализированную внешнеторговую фирму "Прогресс".