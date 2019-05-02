Бюро розслідувань зацікавилося поставками зброї за президентства Ющенка
Печерський суд надав дозвіл Державному бюро розслідувань для вивчення документів щодо постачання зброї до Грузії у 2005 році, коли президентом був Віктор Ющенко.
Так, слідчі ДБР отримають доступ до банківських рахунків держпідприємства, яке у 2005 році здійснювало поставки військового озброєння в Грузію. Рахунки були відкриті в державному "Укргазбанку", йдеться в ухвалі суду.
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Як встановило досудове розслідування, за результатами домовленостей, які відбулися між Ющенком і президентом Грузії Михеїлом Саакашвілі, "Укрспецекспорт" і Міністерство оборони Грузії підписали контракт на поставку до Грузії зенітно-ракетних комплексів, БТРів, танків тощо.
Слідчі повинні з'ясувати справжню вартість проданого військового майна та можливі факти зменшення такої вартості тодішніми посадовими особами Міноборони України.
Віктор Ющенко та Міхеїл Саакашвілі
Правом на передачу товару уповноважили дочірнє підприємство "Укрспецекспорту" – спеціалізовану зовнішньоторговельну фірму "Прогрес".