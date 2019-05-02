Бюро розслідувань зацікавилося поставками зброї за президентства Ющенка

Печерський суд надав дозвіл Державному бюро розслідувань для вивчення документів щодо постачання зброї до Грузії у 2005 році, коли президентом був Віктор Ющенко.

Так, слідчі ДБР отримають доступ до банківських рахунків держпідприємства, яке у 2005 році здійснювало поставки військового озброєння в Грузію. Рахунки були відкриті в державному "Укргазбанку", йдеться в ухвалі суду.

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Як встановило досудове розслідування, за результатами домовленостей, які відбулися між Ющенком і президентом Грузії Михеїлом Саакашвілі, "Укрспецекспорт" і Міністерство оборони Грузії підписали контракт на поставку до Грузії зенітно-ракетних комплексів, БТРів, танків тощо.

Слідчі повинні з'ясувати справжню вартість проданого військового майна та можливі факти зменшення такої вартості тодішніми посадовими особами Міноборони України.



Віктор Ющенко та Міхеїл Саакашвілі

Що тоді придбали? Серед іншого, зенітно ракетний комплекс "Бук-М1", 4 бойові машини 9А33БМ3, батарейний комплекс ПУ-12М9С482М, 2 Т3М "9Т217БМ2", машина технічного обслуговування "9В210М3" з АБ-8 на одноосьовому причепі, АКВРС 9В242-1, 9В617А на одноосьовому причепі, тренажер операторів "9Ф632" з АБ-8 на одноосьовому причепі, ЮВ "9В914", машина, призначена для експлуатації та ремонту технік "9Ф372М3", 2 електростанції ПЕС-100-Т / 230-М / 400, КНО "9Ф16М2", зенітно ракетний комплекс "Оса-АКМ 9К33М3" і 10 пускових ракет, 101 танк "Т-72А" та 60 штук "БТР-70".



Правом на передачу товару уповноважили дочірнє підприємство "Укрспецекспорту" – спеціалізовану зовнішньоторговельну фірму "Прогрес".