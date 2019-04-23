НАБУ завершило розслідувати свою причетність до справи про корупцію в "Укроборонпромі"

НАБУ завершило службове розслідування щодо працівників бюро-фігурантів листування про корупцію в "Укроборонпромі", опублікованого журналістами. При цьому у відомстві не озвучили результатів цього розслідування.

У березні програма "Наші Гроші" опублікувала розслідування "За скільки зливали справи по оборонці. Роль НАБУ, СБУ і прокуратури (таємна переписка, ч.4-5)". У розслідуванні журналісти викрили правоохоронців у непроведенні розслідування та непритягненні до відповідальності за схему між ТОВ "Оптиммумспецдеталь" і "Укроборонпромом".

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У НАБУ зазначили, що почали службове розслідування за тиждень до публікації сюжету журналістів "Наші гроші". У ході слідства директор НАБУ Артем Ситник відсторонив від посади керівника Головного підрозділу детективів та 2 детективів цього підрозділу.

Ситник ознайомився з результатами розслідування 15 квітня. Наступного дня матеріали службового розслідування скерували до Дисциплінарної комісії. І вже ця комісія після вивчення документів визначатиме, чи є в діях працівникаНАБУ склад дисциплінарного проступку.

Службове розслідування проводили 5 детективів НАБУ. Вони провели 23 опитування. Детективи перевіряли:

листування НАБУ з "Укроборонпромом" та компанією "Оптимумспецдеталь" щодо останньої;

приховування матеріалів листування;

можливе розголошення працівниками НАБУ даних листування стороннім особам;

можливе отримання подарунків;

можливі неправомірні дій під час розслідування справи щодо ПАТ "Укрзалізниці".

У цій справ 23 квітня працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у будівлі НАБУ. Працівники ДБР вилучали документи. Усе тому, що скерована до НАБУ в березні 2017 року інформація Головної військової прокуратури щодо ймовірних корупційних оборудок в "Укроборонпромі" не отримала розвитку в розслідуванні.

В чому полягала корупція в "Укроборонпромі"?

Журналісти програми "Наші гроші" з’ясували, що чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський могли розікрасти мільйони на міжнародному контракті.

За даними журналістів, син Гладковського – Ігор Гладковський – разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Президентові Петрові Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

В НАБУ почали розслідувати корупцію в "Укроборонпромі" та провели низку обшуків і деяким фігурантам справи суди пообирали запобіжні заходи.