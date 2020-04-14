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      ГБР не собирается задерживать Чорновол после допроса

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      Татьяна Чорновол / 5.ua

      Государственное бюро расследований опровергло информацию о планах по задержанию Татьяны Чорновол. Ранее экс-депутат опасалась, что с допроса ее сразу повезут в суд.

      В пресс-центре ГБР отметили, что даже в случае избрания меры пресечения экс-депутату, это не обязательно будет содержание под стражей.

      Актуально В ГБР обвинили Татьяну Чорновол в манипуляциях фактами: детали

      По словам сотрудников ГБР, эта мера применяется только когда следствие может доказать, что подозреваемый может скрываться от правоохранителей.

      В ГБР также заверили, что Чорновол не подозревается в организации или участии в массовых протестах.

      В бюро в очередной раз отметили, что находятся "вне политики".

      В чем подозревают Татьяну Чорновол и что ей грозит

      • По предварительной информации, 18 февраля 2014 года она руководила действиями группы людей и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в здании.
      • В случае доказательства вины, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
      • В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал производство против Татьяны Чорновол, которое открыло Государственное бюро расследований.
      • Он назвал это дело местью от "адвоката Януковича" Бабикова. Поскольку Татьяна Чорновол была личным врагом Януковича, по словам Авакова, бывший адвокат беглого президента взялся за нее, получив высокую должность в ГБР.
      • Бывшая депутат считает, что это политическое преследование "за Майдан".
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Татьяна Черновол Государственное бюро расследований
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