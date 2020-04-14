ГБР не собирается задерживать Чорновол после допроса

Государственное бюро расследований опровергло информацию о планах по задержанию Татьяны Чорновол. Ранее экс-депутат опасалась, что с допроса ее сразу повезут в суд.

В пресс-центре ГБР отметили, что даже в случае избрания меры пресечения экс-депутату, это не обязательно будет содержание под стражей.

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По словам сотрудников ГБР, эта мера применяется только когда следствие может доказать, что подозреваемый может скрываться от правоохранителей.

В ГБР также заверили, что Чорновол не подозревается в организации или участии в массовых протестах.

В бюро в очередной раз отметили, что находятся "вне политики".

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