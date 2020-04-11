В ГБР обвинили Татьяну Чорновол в манипуляциях фактами: детали

Государственное бюро расследований утверждает, что слова экс-депутата Татьяны Черновол о причинах поджога офиса "Партии регионов" 18 февраля 2014 года ложны.

Такое заявление обнародовала пресс-служба ГБР на своем телеграм-канале. Там расценивают позицию Черновол как выдумку и попытку избежать уголовной ответственности.

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Какое заявлении Чорновол подразумевает ГБР

Татьяна Чорновол 10 апреля 2020 года в эфире одного из телеканалов заявила, что поджог офиса "Партии Регионов" был осуществлен после того, как произошли убийства в Мариинском парке и на Крепостном переулке активистов Майдана.

По ее словам, целью поджога было отвлечь внимание "титушок". При этом ГБР отмечает, что слова Чорновол опровергаются доступной в открытых источниках хронологией событий.

Позиция ГБР

Правоохранители отмечают, что поджог офиса регионалов в Киеве состоялся 18 февраля 2014 года в промежуток времени между 11 и 12 часами дня.

Согласно полному списку убитых во время Евромайдана, в котором указаны дата, время и место их смерти, огнестрельные ранения майдановцы Владимир Кищук, Игорь Сердюк и Сергей Шаповалов получили 18 февраля 2014 года с 13:50 по 14:05 часов на перекрестке улиц Институтской и Крепостного переулка.

Тогда как смерть Владимира Захарова, в умышленном убийстве которого подозревается Чорновол, наступила в этот день в 13:00 часов.

В ГБР отметили, что приведенные факты свидетельствуют о том, что на момент поджога офиса "Партии Регионов" со стороны Чорновол в промежуток времени с 11 до 12 часов никаких убийств на улице Институтской и Крепостного переулка не было.

Поэтому она якобы не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб человек.

На чем основывается подозрение Чорновол и что ей грозит

По предварительной информации, 18 февраля 2014 года она руководила действиями группы людей и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в здании.

В случае доказательства вины, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Позиция Татьяны Чорновол

Сама Чорновол говорит, что сначала не знала, по какому делу к ней пришли, потому что она фигурирует в нескольких производствах.

Среди вещей, которые интересовали следователей ГБР: одежда и каска, в которой Татьяна Чорновол была на Майдане, а также рюкзак. Чорновол отмечает, что оружие, которое у нее изъяли – наградное, поэтому его не имели права забирать.

Бывшая депутат отмечает, что это политическое преследование "за Майдан".

Зато нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий считает, что вручение подозрения произошло с нарушениями: Татьяну обыскивали мужчины, изъяли у нее личный телефон и одежду. Кроме того, обыски проводили с нарушением карантинного режима.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал производство против Татьяны Чорновол, которое начало Государственное бюро расследований.

Он назвал это дело местью от "адвоката Януковича" Бабикова. Поскольку Татьяна Чорновол была личным врагом Януковича, по словам Авакова, бывший адвокат беглого президента взялся за нее, получив высокую должность в ГБР.