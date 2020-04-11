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      В ДБР звинуватили Тетяну Чорновол у маніпуляціях фактами: деталі

      - Читать новость на русском
      Тетяну Чорновол підозрюють у вбивстві / facebook.com/tchornovol

      Державне бюро розслідувань стверджує, що слова ексдепутатки Тетяни Чорновол щодо причин підпалу офісу "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року є неправдивими.

      Таку заяву оприлюднила пресслужба ДБР на своєму телеграм-каналі. Там розцінюють позицію Чорновол, як вигадку та спробу уникнути кримінальної відповідальності.

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      Яку заяву Чорновол має на увазі ДБР

      Тетяна Чорновол 10 квітня 2020 в ефірі одного з телеканалів заявила, що підпал офісу "Партії Регіонів" було здійснено після того, як відбулися вбивства в Маріїнському парку і на Кріпосному провулку активістів Майдану.

      За її словами, метою підпалу було відтягнути увагу "тітушок". При цьому ДБР наголошує, що слова Чорновол спростовуються доступною у відкритих джерелах хронологією подій.

      Позиція ДБР

      • Правоохоронці зазначають, що підпал офісу регіоналів у Києві відбувся 18 лютого 2014 року у проміжок часу між 11 та 12 годинами дня.
      • А згідно повного списку вбитих під час Євромайдану, в якому вказані дата, час та місце їх смерті, вогнепальні поранення майданівці Володимир Кіщук, Ігор Сердюк та Сергій Шаповалов отримали 18 лютого 2014 року з 13:50 по 14:05 години на перехресті вулиць Інститутської та Кріпосного провулку.
      • Тоді як смерть Володимира Захарова, в умисному вбивстві якого підозрюється Чорновол, настала в цей день до 13:00 години.
      • У ДБР наголосили, що наведені факти свідчать про те, що станом на момент підпалу офісу "Партії Регіонів" з боку Чорновол у проміжок часу з 11 до 12 години жодних вбивств на вулиці Інститутській та Кріпосному провулку не було.
      • Тому вона нібито не могла відволікати нікого від вчинення вбивств, зокрема способом підпалу офісу, унаслідок якого загинула людина.

      На чому грунтується підозра Чорновол і що їй загрожує

      • За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року вона керувала діями групи людей та безпосередньо брала участь у підпалі офісу Партії регіонів. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у будівлі.
      • У разі доведення вини, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

      Позиція Тетяни Чорновол

      • Сама Чорновол каже, що спершу не знала, у якій справі до неї прийшли, через те, що вона фігурує у декількох провадженнях.
      • Серед речей, які цікавили слідчих ДБР: одяг і каска, у якій Тетяна Чорновол була на Майдані, а також наплічник. Чорновол зазначає, що зброя, яку у неї вилучили – нагородна, тому її не мали права забирати.
      • Колишня депутатка зазначає, що це політичне переслідування "за Майдан".
      • Натомість нардеп фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький вважає, що вручення самої підозри відбулося із порушеннями: Тетяну обшукували чоловіки, вилучили у неї особистий телефон та одяг. Окрім того, обшуки проводили із порушенням карантинного режиму.

      Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував провадження проти Тетяни Чорновол, яке розпочало Державне бюро розслідувань.

      Він назвав цю справу помстою від "адвоката Януковича" Бабікова. Оскільки Тетяна Чорновол була особистим ворогом Януковича, за словами Авакова, колишній адвокат біглого президента взявся за неї, отримавши високу посаду у ДБР.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини України Партія регіонів Революція Гідності Державне бюро розслідувань Тетяна Чорновол
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