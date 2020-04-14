ДБР не збирається затримувати Чорновол після допиту
Державне бюро розслідувань спростувало інформацію про плани щодо затримання Тетяни Чорновол. Раніше ексдепутатка побоювалась, що з допиту її одразу повезуть до суду.
У пресцентрі ДБР зазначили, що навіть у випадку обрання запобіжного заходу ексдепутатці, це не обов'язково буде тримання під вартою.
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За словами співробітників ДБР, цей захід застосовується лише коли слідство може довести, що підозрюваний може переховуватись від правоохоронців.
У ДБР також запевнили, що Чорновол не підозрюється в організації чи участі у масових протестах.
У бюро вкотре наголосили, що перебувають "поза політикою".
У чому підозрюють Тетяну Чорновол і що їй загрожує
- За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року вона керувала діями групи людей та безпосередньо брала участь у підпалі офісу Партії регіонів. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у будівлі.
- У разі доведення вини, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
- Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував провадження проти Тетяни Чорновол, яке розпочало Державне бюро розслідувань.
- Він назвав цю справу помстою від "адвоката Януковича" Бабікова. Оскільки Тетяна Чорновол була особистим ворогом Януковича, за словами Авакова, колишній адвокат біглого президента взявся за неї, отримавши високу посаду у ДБР.
- Колишня депутатка вважає, що це політичне переслідування "за Майдан".
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