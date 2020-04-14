ДБР не збирається затримувати Чорновол після допиту

Державне бюро розслідувань спростувало інформацію про плани щодо затримання Тетяни Чорновол. Раніше ексдепутатка побоювалась, що з допиту її одразу повезуть до суду.

У пресцентрі ДБР зазначили, що навіть у випадку обрання запобіжного заходу ексдепутатці, це не обов'язково буде тримання під вартою.

Актуально В ДБР звинуватили Тетяну Чорновол у маніпуляціях фактами: деталі

За словами співробітників ДБР, цей захід застосовується лише коли слідство може довести, що підозрюваний може переховуватись від правоохоронців.

У ДБР також запевнили, що Чорновол не підозрюється в організації чи участі у масових протестах.

У бюро вкотре наголосили, що перебувають "поза політикою".

У чому підозрюють Тетяну Чорновол і що їй загрожує