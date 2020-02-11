Следователи Госбюро расследований провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни Гостаможслужбы по факту злоупотребления властью и служебным положением.

При содействии работников таможни в течение 2017 – 2019 годов на территорию Украины из Евросоюза было ввезено более 50 единиц транспорта и запчастей к ним по заниженным таможенным платежам. Сумма нанесенного государству ущерба – свыше 1 миллиона гривен, сообщили в ГБР.

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Если найдут виновных, им грозит от 3 до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, со штрафом от 8 тысяч 500 гривен до 17 тысяч гривен.



ГБР обыскало Подольскую и Полесскую таможни / Фото пресс-службы ГБР