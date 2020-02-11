Слідчі Держбюро розслідувань провели обшуки на митних постах Подільської та Поліської митниці Держмитслужби за фактом зловживання владою і службовим становищем.

За сприяння працівників митниці впродовж 2017 – 2019 років на територію України з Євросоюзу було ввезено понад 50 одиниць транспорту і запчастин до них із заниженими митними платежами. Сума завданих державі збитків – понад 1 мільйон гривень, повідомили в ДБР.

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Якщо знайдуть винних, їм загрожуватиме від 3 до 6 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, зі штрафом від 8 тисяч 500 гривень до 17 тисяч гривень.



ДБР обшукало Подільську та Поліську митниці / Фото пресслужби ДБР