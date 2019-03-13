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      ГБР открыло 2 тысячи уголовных производств против правоохранителей

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      ГБР сейчас расследует 5 тысяч дел
      ГБР сейчас расследует 5 тысяч дел / Facebook // Сергей Мазур

      За три месяца работы Государственное бюро расследований открыло более пяти тысяч уголовных производств, из них две тысячи касаются действий правоохранителей, и еще две тысячи – относительно злоупотреблений в военной сфере.

      Большинство уголовных производств зарегистрировано в территориальных управлениях, сообщил в интервью 24 каналу директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

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      По его словам, нагрузка на следователей чрезвычайно велика. А особого реагирования требуют расследования в военной сфере. По состоянию на 15 февраля 2019 года было направлено в суд 300 обвинительных актов.

      Это существенная цифра, особенно если учесть, за какой небольшой период времени это было сделано. Во многих уголовных производствах, которые есть в судах, уже объявлены приговоры. Преобладают обвинительные акты в отношении преступлений в военной сфере, но есть и относительно получения неправомерной выгоды, злоупотребления служебным положением и другие преступления,
      – отметил глава ГБР.

      Но против кого уже открыли уголовные производства, Труба пока не называет. На вопрос, пытались ли на него выйти и договориться те, против кого открыли производство, директор Бюро возразил.

      "У нас большое количество уголовных производств находится на стадии досудебного рассмотрения. Во многих из них объявлены приговоры. Есть уголовные производства, где выбрана безальтернативная мера пресечения – взятие под стражу (более 5 человек). По моему мнению, это свидетельствует об эффективности досудебного расследования. Ведь наши следователи смогли доказать суду, что более мягкого наказания они не считают нужным требовать", – добавил Труба.

      Что такое ГБР и чем занимается? Государственное бюро расследований начало свою работу 28 ноября 2018. Это украинский аналог американского ФБР. Его создали для борьбы с коррупцией. В частности, в правоохранительных органах, в армии, в судах. Бюро расследует уголовные производства в отношении тех же чиновников, что и НАБУ, но по другим статьям. НАБУ расследует преступления по тринадцати статьям Уголовного кодекса, другие статьи – это уже подследственность Государственного бюро расследований. ГБР расследует преступления, которые совершили топ-чиновники, работники НАБУ, судьи, правоохранители, а также – военные преступления.

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      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований
      Источник: 24 Канал
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