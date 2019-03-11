Кто находится под прицелом ГБР и сколько приговоров уже объявлено: интервью с Романом Трубой

В начале 2018 года Государственное бюро расследований начало свою работу. Многие скептически отнеслись к новообразованному органу, считая его третьим лишним – при наличии НАБУ и САП. Правда, пока ГБР уже открыло более 5 тысяч уголовных производств.

На каких преступлениях сосредоточена работа Госбюро расследований и против кого больше всего открыто уголовных производств – в эксклюзивном интервью журналисту 24 канала рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Чем занимается ГБР

Сейчас в Украине работает много антикоррупционных органов – НАБУ, САП и т.д., какими делами должно заниматься ГБР?

Мне очень часто задают похожие вопросы, ведь даже эксперты не понимают отличие полномочий, заложенных в НАБУ и ГБР.

Мы расследуем уголовные производства в отношении тех же чиновников, что и НАБУ, но по другим статьям. НАБУ расследует преступления по тринадцати статьям Уголовного кодекса, другие статьи – наши. ГБР расследует преступления, совершенные топ-чиновниками, работниками НАБУ, судьями, правоохранителями, а также – военные преступления.

Проще говоря, когда пьяный судья сядет за руль – это наше дело.

Кто такой Роман Труба?

Директор Государственного бюро расследований (новый правоохранительный орган, созданный для борьбы с преступлениями лиц и сотрудников правоохранительных органов). Получил высшее образование в Львовском государственном университете им. И. Франко (юридический факультет). Работал старшим следователем, следователем по особо трудным делам, прокурором.

Повлияла отмена Конституционным Судом статьи за незаконное обогащение на работу ГБР?

Часто ГБР называют антикоррупционным органом, но это неправильно. Чисто антикоррупционным органом, который осуществляет досудебное расследование, является Национальное антикоррупционное бюро Украины. В то же время, это не значит, что наши следователи не расследуют коррупционные преступления. По результатам работы могу сказать: большинство дел, направленных в суд – коррупционные, поскольку мы расследуем все преступления, совершенные представителями правоохранительных органов нижнего звена. Сегодня 2 тысячи таких преступлений расследуется ГБР. Поэтому коррупционных преступлений у нас достаточно. Среди них были и обвинения по статье о незаконном обогащении. В то же время, у нас не было большого количества уголовных производств по отмененным статьям. Более того, ни по одному такому уголовному производству мы не объявили подозрение.

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Очень важно, чтобы в ближайшее время за новый законопроект относительно незаконного обогащения проголосовали в парламенте. Ведь чиновники, которые таким образом нажили свои состояния, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Подобные статьи есть во многих странах, где они успешно работают. Убежден – у нас тоже появится такая статья и она будет эффективной.



Чиновники, которые незаконно обогатились, должны за это отвечать

Под чьим прицелом Укроборонпром

Обнародованная в журналистском расследовании информация о злоупотреблениях в Укроборонпроме может стать делом ГБР?

У нас есть несколько правоохранительных органов, созданных в последнее время, один из них – НАБУ. По этим фактам они проводили досудебное расследование еще до обнародованной журналистами информации. В этом случае расследования должны проводить по статье 191 Уголовного кодекса – хищение.

Судя по приведенной журналистами информации там был целый "букет" правонарушений – контрабанда, взятки. Так почему вы не вовлечены в расследование по этому делу?

Расследование уголовного производства не будет эффективным, если тем или иным субъектом будут заниматься все правоохранительные органы, которые осуществляют досудебное расследование. Исследованием доказательств о хищении в Укроборонпроме с 2015 года занимается НАБУ. За это время они провели очень большое количество следственных действий, собрали много материалов. Возникает вопрос – будет ли целесообразным передавать часть этих уголовных производств в ГБР? Ответ прост – нет. Нужно подождать, уверен, что результат будет и НАБУ нам озвучит.

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Государственное бюро расследований занимается преступлениями, которые совершили:

- высшие должностные лица категории А – высший корпус государственной службы;

- работники правоохранительных органов (НАБУ, НАПК, СБУ, полицейские);

- лица, совершившие военные преступления (кроме предусмотренных статьей 422 УК – разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения).

На днях общественность потрясла новость об убийстве экс-владельца завода ювелирных украшений Сергея Киселева, который был важным свидетелем по делу "бриллиантовых" прокуроров. Присоединится ли ГБР к этому делу, в котором говорилось, в частности, и о потере вещественных доказательств?

Не было фактических данных, свидетельствующих – убил Киселева сотрудник правоохранительных органов или иной субъект, подследственный ГБР. Именно поэтому мы не осуществляем досудебное расследование по этому уголовному производству. Однако, хочу обратить внимание на другой факт – после совершения этого преступления было много информации в СМИ о возможной причастности к нему правоохранителей, однако неизвестно – кто на самом деле имеет отношение к этому преступлению. На место происшествия были направлены работники центрального аппарата, следователи территориального управления, и если бы была информация о возможной причастности правоохранителей, нас бы включили в состав группы.

Глава Госбюро расследований Роман Труба пообещал одинаковое отношение ко всем политикам и чиновникам, которые находятся в подследственности бюро, детали смотрите здесь:

Договориться не получится

Сколько уголовных производств в настоящее время в работе ГБР?

Сегодня у нас более 5 тысяч уголовных производств. Из них примерно 2 тысячи касаются действий правоохранителей, и еще 2 тысячи – по злоупотреблениям в военной сфере. Большинство уголовных производств зарегистрировано в территориальных управлениях. Нагрузка на следователей чрезвычайно велика. Особого реагирования требуют расследования в военной сфере.

Какое количество обвинительных актов уже направлены в суд?

По состоянию на 15 февраля текущего года было направлено в суд 300 обвинительных актов. Это существенная цифра, особенно если учесть, за какой небольшой период времени это было сделано. Во многих уголовных процессах, которые есть в судах, уже объявлены приговоры. Преобладают обвинительные акты по преступлениям в военной сфере, но есть и относительно получения неправомерной выгоды, злоупотребления служебным положением и других преступлений.

Против кого уже возбуждены уголовные производства?

Подробная информация будет озвучена в ближайшее время.

Все же...

У нас большое количество уголовных производств находится на стадии досудебного разбирательства. Во многих из них объявлены приговоры. Есть уголовные производства, где выбрана безальтернативная мера пресечения – заключение под стражу (более 5 человек). По моему мнению, это свидетельствует об эффективности досудебного расследования. Ведь наши следователи смогли доказать суду, что более мягкого пресечения они не считают нужным требовать.

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Пытались ли на вас выйти и договориться те, против кого открыты производства?

Таких случаев не было. Уверен, что и не будет. Буду делать все, чтобы таких фактов не происходило. Это моя принципиальная позиция. Ведь только суд может поставить точку относительно вины подозреваемого. Задача ГБР – эффективное расследование, профессиональный сбор доказательств, доказательства вины того или иного подозреваемого и направление дел в суд.

Проконтролировать кадры

Все с нетерпением ждут создания Антикоррупционного суда. Если его судьи совершат преступление, сможете ли вы их привлечь к ответственности?

Все будет зависеть от квалификации действий того или иного представителя Фемиды. Если это будет 13 статей, расследование по которым проводит НАБУ – их детективы будут осуществлять расследование. Если это будут другие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом – следователи ГБР.

В какой суд вы будете передавать документы в таком случае?

Все уголовные производства, которые расследуют следователи ГБР, передаются в общие суды.

Говоря об отборе кадров, у вас в штате есть люди, которые раньше работали в СБУ, полиции. Смогут ли они эффективно расследовать дела против бывших коллег?

Вы спрашиваете когда будут приговоры, но возникает вопрос – можем ли мы быстро и профессионально показать результат, если у нас будут работать только работники без опыта работы? Ответ ясен – нет. На самом деле, законодатель нам помог. Ведь введено такое штатное распределение: не более 50% работников ГБР должны иметь опыт работы в правоохранительных органах. При назначении работников ГБР придерживаюсь этого принципа. Даже пошел на несколько революционный шаг, и в территориальных управлениях назначил, а конкурсная комиссия определила победителями людей, не имевших отношения к правоохранительной системе. Таких 60%.

На самом деле абсолютное большинство людей, которые работают в прокуратуре, СБУ, полиции – профессионалы. Я не сторонник чтобы мы ставили клеймо на тот или иной правоохранительный орган.



В ГБР работают над усовершенствованием системы контроля работы своих сотрудников

Работа в таких органах как ГБР, НАБУ имеет немало соблазнов. Как контролируете своих работников?

Этот вопрос, однозначно, будет решен в ближайшее время. В большинстве государственных органах об эффективности работы свидетельствуют премии, но я не могу их выписывать. Мне законодательство запрещает это делать. Насколько демократическая и справедливая эта норма – для обсуждения.

Ранее анализировал израильскую систему оценки эффективности, которая мне понравилась. В них работник работает в должности 2 года, затем его переводят. На мой взгляд, благодаря такому подходу уменьшаются коррупционные риски, которые за это время появляются. Я думал как эту систему "перенести" в Украину. К сожалению, взять и просто применить ее в наших реалиях не получится. Отечественное законодательство отличается от европейского и других стран. У них свои правовые системы.

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Кто сейчас расследует преступления, совершенные работниками ГБР?

На этом этапе преступление, совершенное нашим работником, входит в компетенцию ГБР, но такие уголовные производства на моем личном контроле. В то же время, мы работаем над усовершенствованием системы контроля работы наших сотрудников. Не исключаю, что в будущем будет создано спецподразделение, которое будет заниматься расследованием уголовных производств в отношении сотрудников ГБР.